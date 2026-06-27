Canicule
Zurich, Bâle et Neuchâtel battent leurs records absolus de chaleur
La fraîcheur était difficile à trouver samedi à Neuchâtel, qui a battu un record absolu de chaleur.
ATS
Zurich, Bâle et Neuchâtel ont enregistré samedi des records absolus de chaleur. Le mercure est grimpé à 39 degrés à Bâle/Binningen, 38,1 degrés à Neuchâtel et 36,2 degrés dans la plus grande ville de Suisse, selon les valeurs mesurées par MétéoSuisse.
Selon les prévisions, un front froid devrait mettre fin à la vague de chaleur lundi.
Températures prévues pour le samedi 27 juin, à 17h.
Météosuisse