Bourse Disney : un chiffre d’affaires trimestriel en dessous des attentes, le titre recule

ATS

13.11.2025 - 16:32

Disney a publié jeudi un chiffre d'affaires en légère baisse et inférieur aux prévisions des analystes pour le quatrième trimestre de son exercice comptable décalé, provoquant un net repli du titre.

Les services de vidéo en flux de Disney ont enregistré une nette progression, notamment grâce à un bond de 17% des abonnés à sa plateforme Hulu (archives).
ATS

Keystone-SDA

13.11.2025, 16:32

13.11.2025, 17:15

Le chiffre d'affaires se monte à 22,5 milliards de dollars (-0,5%), soit environ 17,9 milliards de francs, selon un communiqué, quand le marché attendait 22,8 milliards, un repli explicable notamment par les performances en demi-teinte des films des studios du groupe.

La comédie «La guerre des Rose» a notamment peiné au box-office, et même si le film de super-héros «Les 4 Fantastiques: Premiers Pas» s'est plutôt bien comporté, il est resté très loin du succès de «Deadpool & Wolverine», qui avait porté Disney sur la même période de 2024.

Fort de 450 millions d'abonnés. Le YouTuber MrBeast ouvre un parc d’attractions éphémère en Arabie saoudite

Fort de 450 millions d'abonnésLe YouTuber MrBeast ouvre un parc d’attractions éphémère en Arabie saoudite

Les revenus de la branche qui regroupe la production pour le cinéma et la télévision ont ainsi chuté de 26% sur un an, avec une perte d'exploitation à la clef (52 millions de dollars). Les investisseurs ont immédiatement sanctionné l'action de The Walt Disney Company, de son nom complet, qui abandonnait plus de 4% dans les échanges préalables à l'ouverture de Wall Street.

Le géant du divertissement a aussi souffert d'une nouvelle décélération dans la télévision traditionnelle (-16%), attribuable notamment à une baisse des recettes publicitaires et du chiffre d'affaires tiré de ses activités en Inde.

Le recul des ventes de contenus produits par les studios ainsi que de la télévision traditionnelle (hors streaming) masquent la croissance enregistrée dans toutes les autres activités du groupe de Burbank (Californie). Le streaming a notamment enregistré une progression marquée (+8%), notamment grâce à un bond des abonnés à sa plateforme Hulu (+17%).

Tournage interrompu. Tom Holland victime d'une commotion cérébrale sur le plateau de Spider-Man

Tournage interrompuTom Holland victime d'une commotion cérébrale sur le plateau de Spider-Man

Six ans après le lancement du service de vidéo à la demande Disney+, qui a été marqué par des milliards de pertes durant les premières années, le groupe en a fait une importante source de profits. Sur le quatrième trimestre comptable, clôturé fin septembre, Disney a même vu le bénéfice opérationnel accélérer de 39% sur le streaming, pour partie grâce à des hausses de prix.

Pour l'ensemble de l'entreprise, le bénéfice net ressort à 1,44 milliard de dollars, plus que doublé sur un an (+156%). Cette différence est, pour partie, due à d'importantes dépréciations d'actifs constatées au quatrième trimestre de l'exercice 2024, liées à son repositionnement sur le marché indien. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, indicateur scruté par la Bourse, le bénéfice atteint 1,11 dollar, soit mieux que les projections des analystes, qui tablaient sur 1,07 dollar.

