La Bourse suisse s'acheminait mardi vers un rebond technique, après avoir accumulé les pertes sur les quatre dernières séances. Depuis mercredi dernier et l'annonce des droits de douanes «réciproques» décrétés par l'administration Trump au reste du monde, l'indice phare de la place zurichoise s'est délesté de plus 12%, soit plus de 1500 points.

Keystone-SDA ATS

Wall Street a déjà donné des signes de stabilisation en clôture lundi. Le Dow Jones a limité ses pertes à 0,91%, l'indice Nasdaq a grappillé 0,10% et l'indice élargi S&P 500 a égaré 0,23%.

«Les indices européens devraient ouvrir en hausse (technique) ce matin dans le sillage d'un marché survendu et dans l'espoir qu'il y a encore une infime chance de négociation avec Donald Trump sur les tarifs douaniers,» croit savoir John Plassard, de Mirabaud Banque. L'insondable occupant de la Maison Blanche a toutefois d'ores et déjà considéré «insuffisante» les propositions formulées la veille par l'Union européenne pour requérir une exemption.

La relative vacuité de l'agenda conjoncturel, d'entreprises et géopolitique du jour n'évacue pas pour autant le niveau élevé d'incertitudes. L'indice de volatilité VSMI n'exclut pas une variation d'une grosse centaine de points dans un sens ou dans l'autre.

A 08h10, le préSMI extrapolé par Julius Bär laissait dans l'immédiat augurer une ouverture en hausse de 2,38% à 11'310,77 points, dans un camaïeu de vert.

Particulièrement malmené ces derniers jours, le géant de la souris Logitech (+4,1%) se positionnait aux avant-postes, devant les gestionnaires de marques de luxes Richemont (+3,9%) et d'actifs Partners Group (+3,7%).

En retrait, les poids lourds Nestlé, Roche et Novartis s'enrobaient néanmoins tous déjà de 1,9%, juste devant la défensive Swisscom, lanterne rouge avec +1,6%.