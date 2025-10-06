  1. Clients Privés
France Les taux d'emprunt grimpent après la démission de Lecornu

ATS

6.10.2025 - 16:30

L'annonce surprise de la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu a fait bondir le coût de l'emprunt français à dix ans, passé au-dessus de celui de l'Italie, tandis que l'écart avec l'Allemagne, la référence européenne, s'est creusé.

La démission de M. Lecornu, survenue au lendemain de l'annonce de la composition de son gouvernement, a fait grimper le coût de l'emprunt français à dix ans, qui est monté à plus de 3,61%, son plus haut niveau depuis début mars, avant de redescendre à 3,59% vers 10H55 GMT.
La démission de M. Lecornu, survenue au lendemain de l'annonce de la composition de son gouvernement, a fait grimper le coût de l'emprunt français à dix ans, qui est monté à plus de 3,61%, son plus haut niveau depuis début mars, avant de redescendre à 3,59% vers 10H55 GMT.
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.10.2025, 16:30

La démission de M. Lecornu, survenue au lendemain de l'annonce de la composition de son gouvernement, a fait grimper le coût de l'emprunt français à dix ans, qui est monté à plus de 3,61%, son plus haut niveau depuis début mars, avant de redescendre à 3,59% vers 10H55 GMT.

A la clôture vendredi, le rendement de la dette souveraine française était à 3,51%.

Le «spread», ou l'écart entre les taux d'emprunt français et allemand sur les marchés, a quant à lui atteint 89 points de base, soit 0,89 point de pourcentage, «un niveau correspondant aux moments de tension maximale», selon les analystes français de Saxo.

Si l'écart entre le rendement de la dette française à 10 ans et son équivalent allemand se maintient à ce niveau, il s'agirait de la plus forte différence depuis janvier.

Par ailleurs, la France emprunte à nouveau plus cher que l'Italie sur 10 ans.

Depuis début septembre, les niveaux d'emprunt à 10 ans des deux pays évoluent dans un mouchoir de poche, les investisseurs sanctionnant d'une part l'instabilité politique française et saluant d'autre part l'Italie qui se place en meilleur élève côté rigueur budgétaire

Plus une dette publique est jugée risquée par les marchés financiers, plus le coût d'emprunt est élevé.

«L'impact se fait également ressentir sur l'euro face au dollar (...). Les investisseurs, plongés dans le doute, s'interrogent sur les évolutions à venir, notamment une éventuelle nouvelle dissolution (de l'Assemblée nationale en France, NDLR). La question de timing est désormais centrale, tandis que la réalité du budget et du déficit français reste préoccupante», ont poursuivi les analystes de Saxo dans une note.

Vers 10H55 GMT, la monnaie unique perdait 0,68% face au dollar, à 1,1662 dollar pour un euro.

«La démission de Lecornu plonge la scène politique dans l'incertitude. Les investisseurs craignent un effet domino sur la politique économique et budgétaire», a souligné Antoine Andreani, qui dirige la recherche chez XTB France.

