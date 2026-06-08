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Intelligence artificielle OpenAI dépose son dossier confidentiel pour entrer en Bourse

ATS

9.6.2026 - 00:18

Le créateur de ChatGPT, OpenAI, a déposé son projet confidentiel d'introduction en bourse, a dévoilé lundi l'entreprise. L'annonce intervient une semaine après celle de son rival Anthropic et à quelques jours de la cotation record de SpaceX.

OpenAI a vu sa valorisation de plus de 850 milliards dépassée le mois dernier par Anthropic (archives).
OpenAI a vu sa valorisation de plus de 850 milliards dépassée le mois dernier par Anthropic (archives).
ATS

Keystone-SDA

09.06.2026, 00:18

09.06.2026, 07:22

«Nous avons récemment soumis un document S-1 confidentiel» auprès du régulateur américain des marchés financiers, la SEC, écrit OpenAI dans un communiqué, précisant prendre la parole pour anticiper des fuites.

«Nous n'avons pas encore arrêté de calendrier» et «cela pourrait prendre un certain temps, car certaines choses que nous souhaitons faire seront sans doute plus simples à réaliser en tant que société non cotée», nuance le fleuron américain de l'intelligence artificielle.

Ces soumissions confidentielles permettent d'obtenir le feu vert du régulateur sans dévoiler aux concurrents les données financières et de tester le marché, quitte à renoncer ou à reporter l'introduction.

Près d'un milliard d'utilisateurs

«Il s'agit d'un ensemble complexe d'arbitrages et cette démarche nous laisse la possibilité d'entrer en bourse plus tôt si cela devait se révéler la meilleure option», conclut le bref communiqué.

Le laboratoire d'IA de San Francisco dévoile cette démarche une semaine après Anthropic, son rival et voisin. Le créateur des modèles Claude a, lui aussi, déposé un dossier confidentiel, préalable à une décision finale qui «dépendra des conditions de marché et d'autres facteurs».

Détournement de dons. Musk débouté de ses poursuites contre OpenAI

Détournement de donsMusk débouté de ses poursuites contre OpenAI

OpenAI, malgré des revenus en croissance exponentielle et l'adoption massive de ChatGPT (près d'un milliard d'utilisateurs hebdomadaires), a vu sa valorisation de plus de 850 milliards dépassée le mois dernier par Anthropic. Le créateur des modèles Claude, qui a priorisé le développement des outils professionnels plus lucratifs que le grand public, a atteint près de mille milliards de dollars de valorisation.

Les deux rivaux, dont les valorisations ont atteint des sommets sans précédent pour des entreprises aussi jeunes, sont très attendus par les investisseurs.

Le dépôt de ces dossiers s'inscrit dans la frénésie d'investissements du secteur de la technologie pour lever les milliards de la révolution IA, afin de financer les talents, la fabrication de millions de processeurs et la construction de centres de données énergivores. Le secteur porte l'essentiel de la croissance américaine.

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