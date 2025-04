La Bourse suisse devrait ouvrir en hausse vendredi, contrairement à Wall Street et aux places asiatiques, plombées par les incertitudes liées aux politiques commerciales de Donald Trump. En filigrane, le franc suisse a gagné en valeur face au dollar et à l'euro.

Le franc suisse a gagné en valeur face au dollar et à l'euro. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Dans un marché dénué de tout sens, les indices européens devraient ouvrir en hausse, portés par les anticipations croissantes de deux nouvelles baisses de taux de la BCE d'ici juin, qui viendraient soutenir l'activité face aux turbulences mondiales», a souligné John Plassard, analyste chez Banque Mirabaud. «Les investisseurs européens misent sur un assouplissement monétaire rapide pour contrer les risques pesant sur la croissance de la zone euro.»

Sur le plan des nouvelles macroéconomiques, la production industrielle en Grande-Bretagne, la confiance des consommateurs en Suisse, les prix à la production aux États-Unis et le discours de Christine Lagarde devraient animer la journée.

Selon les données du courtier IG, le SMI devrait entamer la séance avec une progression de 0,42%, et de 0,7% pour le DAX allemand.

L'indice phare de la Bourse suisse avait avancé de 8% jeudi matin pour ensuite perdre ses gains dans la journée en terminant sur une hausse de 3,28%, ralenti par les nouveaux droits de douane pour la Chine à hauteur de 145%.

Du côté de Wall Street, le Dow Jones a perdu 2,50%, l'indice Nasdaq a reculé de 4,31% et l'indice élargi S&P 500 de 3,46%, malgré le furtif soulagement de l'annonce de la pause douanière de 90 jours du président américain. «La politique douanière américaine devrait rester imprévisible et continuer de perturber les marchés et d'apporter une énorme incertitude, a estimé un courtier.

Les Bourses asiatiques ont aussi lourdement rechuté pendant la nuit. A la Bourse de Tokyo, l'indice vedette Nikkei a plongé de 4,22% tandis qu'à Séoul, l'indice Kospi grappillait 1,18%. Les places chinoises souffrent également, à l'image de Shanghai dont l'indice cédait 0,23%.

Le dollar (0,8187 francs) comme l'euro (0,927 francs) continuaient de baisser face au franc, ce dernier confirmant sa position de valeur refuge en temps d'incertitudes.