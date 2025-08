La Bourse suisse trébuche dès l’ouverture, plombée par les taxes de Trump

La Bourse suisse encaissait le coup lundi matin, après les droits de douane de 39% imposés par les Etats-Unis aux importations suisses. Les valeurs horlogères et du luxe, ainsi que les titres pharmaceutiques étaient particulièrement bousculés par le niveau inattendu des taxes imposées aux exportations helvétiques.

Peu avant 09h10, l'indice vedette SMI baissait de 1,63% à 11'645,11 points, après avoir clôturé jeudi en repli de 0,80%. La place zurichoise était restée fermée vendredi en raison de la fête nationale du 1er août (image d’illustration). IMAGO/Westlight

Keystone-SDA ATS

«C'est un véritable choc. La Suisse, souvent épargnée par les turbulences géopolitiques, se retrouve brutalement ciblée par la nouvelle salve tarifaire américaine», a déploré John Plassard. Selon le responsable de la stratégie d'investissement de Cité Gestion, «avec un droit de douane de 39 % – l'un des plus élevés au monde – elle subit un traitement que même ses partenaires européens ont su éviter».

Pour Ipek Ozkardeskaya, analyste à Swissquote, «l'effet des droits de douane va être persistant mais inégal. Les grandes entreprises de la tech, des finances, des services et de la communication sont vues comme les vainqueurs de cette réorganisation chaotique du commerce mondial. Les biens de consommation, l'énergie, l'immobilier et la santé sont parmi les plus exposés». Mais «au final, les consommateurs américains vont finir par payer le gros des taxes», a-t-elle conclu.

Des pertes par centaines de millions

«Si la Suisse ne risque pas une récession brutale, le choc pèsera sur les marges des multinationales, avec jusqu'à 800 millions de dollars de pertes annuelles potentielles pour Novartis et plus d'un milliard de francs cumulés pour Roche d'ici 2026», a pour sa part évalué le directeur des investissements d'Oddo BHF Suisse, Arthur Jurus.

Les investisseurs réagissaient aussi négativement aux données sur l'emploi «décevantes» aux Etats-Unis, ont commenté les experts de LBBW. La situation s'est en effet dégradée en juillet outre-Atlantique, avec un taux de chômage en progression à 4,2%. Les créations d'emplois se sont établies à 73'000 en juillet et celles de mai et juin ont été fortement révisées à la baisse.

Parmi les autres indices, le SLI perdait 1,66% à 1935,85 points et le SPI abandonnait 1,44% à 16'288,02 points. Symbole de la forte volatilité sur les marchés, l'indice VSMI bondissait de 10,2% à 15,56 points.

L'alimentaire n'échappe pas au moral en berne

La quasi-totalité des valeurs vedettes a ouvert dans le rouge, les plus fortes baisses étant enregistrées par Adecco (-3,6%), Partners Group (-3,1%) et Logitech (-2,7%). Les titres du luxe Swatch (-2,0%) et Richemont (-1,7%), particulièrement dépendants de leurs exportations aux Etats-Unis, baissaient aussi.

Les valeurs pharmaceutiques, pour l'heure exemptées de droits de douane mais sous la menace d'une baisse des prix, étaient également pénalisées. Novartis (-1,4%), Roche (-2,0%) et Lonza (-2,1%) n'échappaient pas à la tendance négative. Les valeurs alimentaires Nestlé (-0,3%) et Lindt & Sprüngli (-2,3%) subissaient des sorts variés.

Parmi les nouvelles non liées au commerce international, UBS (-2,5%) a convenu de s'acquitter d'une ardoise de 300 millions de dollars au département de la Justice des Etats-Unis (DoJ) pour solder un cas résiduel de Credit Suisse dans le dossier des produits financiers adossés à des crédits hypothécaires (subprimes).

SIG Group (-1,2%) a annoncé le départ de son directeur général Samuel Sigrist avec effet immédiat. Ann-Kristin Erkens reprend ses fonctions par intérim.