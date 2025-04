La Bourse suisse évoluait dans le rouge mercredi après-midi. Les investisseurs porteront leur attention sur l'annonce attendue vers 22h00 d'une nouvelle salve généralisée de droits de douane par le président américain Donald Trump, une journée célébrée par l'imprévisible locataire de la Maison Blanche comme «journée de la libération».

Le logo du SIX Group photographié au siège social de la Pfingstweidstrasse, le mardi 11 mars 2025 à Zurich. (KEYSTONE/Til Buergy) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Alors que le front des nouvelles macroéconomiques demeurait clairsemé, les investisseurs devraient être fixés après la clôture de Wall Street sur les intentions de Donald Trump en matière de droits de douane.

L'annonce des tarifs douaniers «réciproques» américains «pourrait donner une nouvelle orientation aux marchés mondiaux, mais il serait naïf de penser que cette journée marquera la fin des manigances tarifaires», anticipe l'analyste de Swissquote Bank, Ipek Ozkardeskaya.

Il est plus probable qu'elle marque le début d'une nouvelle phase d'incertitude et d'agitation, poursuit l'experte. «Le véritable risque ne réside pas seulement dans les tarifs douaniers eux-mêmes, mais dans la menace constante d'une escalade, de revirements et de représailles».

Outre-Atlantique, les principaux indices américains semblaient se diriger vers une ouverture dans le rouge.

Vers 14h30 à la Bourse suisse, l'indice vedette SMI perdait 1,2% à 12'530,39 points.

Sur les 30 valeurs constitutives du Swiss Leader Index (SLI), seule Nestlé (+0,1%) gagnait du terrain.

La lanterne rouge revenait au spécialiste de la certification et de l'inspection SGS (-5,3% ou 4,55 francs), le titre étant toutefois traité hors dividende de 3,20 francs. Le fabricant bâlois d'implants dentaires Straumann (-3,0%) et Partners Group (-2,5%) complétaient le podium des grands perdants.

Les deux autres plus grosses capitalisations du marché, les pharmas Roche (bon de jouissance -2,4%) et Novartis (-1,2%) tiraient les indices vers le bas. Le géant genevois du luxe Richemont (-0,7%) échouait lui aussi.

Le sous-traitant pharmaceutique bâlois Lonza (-2,2%) était aussi à la peine, comme Sandoz Group (-2,0%), les banques JPMorgan et Barclays ayant réduit l'objectif de cours du titre du géant des traitements génériques et biosimilaires.

vj/jh/ol/ib/al