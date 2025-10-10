La Bourse suisse chute à la clôture après les menaces de Trump

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Economie La Bourse suisse chute à la clôture après les menaces de Trump

ATS

10.10.2025 - 18:16

La Bourse suisse a sombré vendredi en fin de séance. Le président américain Donald Trump a fait paniquer les marchés en proférant de nouvelles menaces contre la Chine, la menaçant d'une augmentation massive des droits de douane.

Le président américain Donald Trump a fait sombrer les Bourses suisse, européennes et américaine, en menaçant la Chine de nouvelles surtaxes (archives).
Le président américain Donald Trump a fait sombrer les Bourses suisse, européennes et américaine, en menaçant la Chine de nouvelles surtaxes (archives).
ATS

Keystone-SDA

10.10.2025, 18:16

10.10.2025, 18:19

A Wall Street, les indices ont plongé dans le rouge. Vers 17h30, le S&P 500 cédait 0,53%, le Dow Jones 0,25%. Le Nasdaq à forte coloration technologique s'étiolait de 1,00%. Salah-Eddine Bouhmidi, chef des marchés chez IG, constate le «véritable choc» sur la place new-yorkaise. «En seulement 25 minutes, le Nasdaq Future a perdu 500 points. La déclaration de M. Trump a déclenché «une vague de ventes dans le secteur technologique» et mis la boule au ventre de nombreux investisseurs.

«Forcé de contre-attaquer». Trump estime que la Chine devient «très hostile» et brandit une hausse des «tariffs»

«Forcé de contre-attaquer»Trump estime que la Chine devient «très hostile» et brandit une hausse des «tariffs»

Dans son message sur son réseau Truth Social, Donald Trump a jugé vendredi que la Chine «devenait très hostile» et a affirmé qu'il «sera forcé de contre-attaquer financièrement» après les restrictions décidées par Pékin sur les terres rares. L'une des options envisagées est une augmentation «massive» de droits de douane sur les marchandises chinoises entrant aux Etats-Unis, a-t-il précisé. Le président américain a ajouté qu'il «ne semblait plus y avoir de raison» de voir son homologue chinois Xi Jinping en Corée du sud dans deux semaines, comme c'était prévu.

L'indice de la confiance des consommateurs pour octobre compilé par l'Université du Michigan est resté inchangé sur un mois, mais présente une chute de 22% en comparaison annuelle.

La Bourse suisse a oscillé toute la journée autour de la barre d'équilibre, avant de s'affaisser en fin de séance après les déclarations de M. Trump. Le Swiss Market Index (SMI) a ainsi clôturé en baisse de 1,01% à 12'481,41 points, le Swiss Leader Index (SLI) a lâché 1,19% à 2022,66 points, tandis que l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) s'est délesté de 0,93% à 17'229,19 points.

De Miss à procureure. Lindsey Halligan, la femme la plus puissante et la plus redoutée de la justice Trump

De Miss à procureureLindsey Halligan, la femme la plus puissante et la plus redoutée de la justice Trump

A l'exception de Nestlé (+0,8%), Julius Bär (+0,3%) et SGS (+0,2%), toutes les valeurs vedettes ont clôturé dans le rouge. Les valeurs pharma et technologiques ont été les plus touchées.

Alcon a bu la tasse, perdant 4,1%, Logitech a plongé de 3,8%, tandis que VAT Group a égaré 3,2%. Lonza (-3,1%) et Galderma (-2,9%) ou encore Straumann (-2,5%) et Sonova (-2,1%) ont également souffert.

Du côté des poids lourds, Novartis a perdu 1,6%, un peu davantage que le bon Roche (-1,2%). Le spécialiste genevois des arômes et parfums Givaudan (-1,1%) lancera la saison des résultats au troisième trimestre mardi, dévoilant son chiffre d'affaires et sa croissance organique sur neuf mois.

Les plus lus

Lindsey Halligan, la femme la plus puissante et la plus redoutée de la justice Trump
La pique de la Maison Blanche après le Nobel décerné à la «libératrice»
«Tout ça va très mal se terminer» : la France s’enlise dans la crise politique
Ce milliardaire qui s'empare du pouvoir dans l'ombre de Trump
La Bourse suisse chute à la clôture après les menaces de Trump
L'Italie sous tension : «Avant, on se noyait dans un verre d'eau»