La Bourse suisse a opéré des premiers échanges dans un mélange de rouge et de vert vendredi. Dans l'agitation liée aux droits de douane américains, Wall Street et les places asiatiques ont baigné en négatif jeudi. La production industrielle en Grande-Bretagne, la confiance des consommateurs en Suisse, les prix à la production aux États-Unis et le discours de la présidente de la Banque centrale européenne animeront la journée.

Vers 09h20, le SMI perdait 0,12% à 11'259,10 points après avoir ouvert dans le vert. Il avait clôturé la veille sur une hausse de 3,28%. Le SLI prenait 0,17% à 1817,77 francs, et le SPI 0,43% à 15'127,84 points. (image prétexte) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Portés par les anticipations croissantes de deux nouvelles baisses de taux de la BCE d'ici juin, qui viendraient soutenir l'activité face aux turbulences mondiales», les indices européens ont bien ouvert en hausse, comme annoncé par John Plassard, analyste chez Mirabaud Banque. Ainsi, Paris prenait 0,87%, Francfort 0,91% et Londres 0,69%. Milan gagnait 0,60%.

Pour Ipek Ozkardeskaya de Swissquote, le début de la saison des résultats aux Etats-Unis «occupera le devant de la scène et influencera le sentiment des investisseurs. Les prévisions seront revues à la baisse, mais il reste à savoir dans quelle mesure».

Jeudi à Wall Street, le Dow Jones a clôturé en perdant 2,50%, l'indice Nasdaq a reculé de 4,31% et l'indice élargi S&P 500 de 3,46%, malgré le furtif soulagement de l'annonce de la pause douanière de 90 jours du président américain.

Les Bourses asiatiques ont aussi lourdement rechuté pendant la nuit. A la Bourse de Tokyo, l'indice vedette Nikkei a plongé de 4,22% tandis qu'à Séoul, l'indice Kospi grapillait 1,18%. Les places chinoises souffrent également, à l'image de Shanghai dont l'indice cédait 0,23%.

Le dollar (0,8187 franc) comme l'euro (0,927 franc) continuaient de baisser face au franc, confirmant la position de valeur refuge de la devise helvétique en temps d'incertitudes.

Les valeurs constitutives du SMI évoluaient à quasi parts égales dans le vert et le rouge. Le podium revenait à Novartis (+1,8%), Geberit (+1,5%) et Nestlé (+0,7%). Le troisième poids lourd, le bon Roche avançait tranquillement de 0,1%.

Bossard lâchait 0,3% après ses résultats trimestriels. De janvier à mars, le groupe zougois a vu ses ventes bondir de 10,3% sur un an à 283,9 millions de francs.

Meyer Burger reculait de 7,8% après avoir dévoilé ses premiers chiffres négatifs pour son exercice 2024.

Le producteur d'emballages schaffhousois SIG perdait 2,6%.