La Bourse suisse a ouvert dans le rouge jeudi, après l'annonce de droits de douane imposés par les Etats-Unis sur les produits de nombre de leurs partenaires. Si la riposte se prépare, le risque de voir la guerre commerciale asphyxier l'économie mondiale est grand.

Vers 9h20, le SMI creusait sa perte, dégringolant de 1,69% à 12'375,19 points, après avoir ouvert en repli de 1,45% (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Le 2 avril 2025 entre dans l'histoire comme le jour où le commerce mondial a basculé. Avec des droits de douane pouvant aller jusqu'à 54% pour la Chine, 46% pour le Vietnam, 36% pour la Thaïlande ou encore 31% pour la Suisse, Donald Trump a déclenché une onde de choc dont les secousses ne font que commencer», estime l'analyste John Plassard de Mirabaud.

«Ce Liberation Day n'est pas un simple coup politique: c'est un changement de paradigme économique», résume-t-il.«Les annonces de Trump sur les tarifs douaniers ont été pires qu'escomptées», considère Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Si le gouvernement américain s'est déclaré ouvert au dialogue, «le choc initial sera difficile à digérer pour de nombreux partenaires commerciaux et risque plus probablement de conduire à des représailles», a-t-elle estimé.

Les craintes pour la conjoncture mondiale ont fait plonger les cours du pétrole tandis que l'or a battu son record historique. Depuis le début de l'année, la valeur refuge a explosé d'environ 20%.Les marchés boursiers ont également réagi à l'offensive protectionniste de Washington, sans équivalent depuis les années 1930.

Les Bourses asiatiques ont essuyé des replis, notamment en Chine et au Japon. Les Bourses européennes, marché suisse inclus, devraient prendre le même chemin.

Le SMI sous l'eau

Après avoir entamé la séance sur un repli de 1,45%, le SMI amplifiait quelque peu son recul, cédant vers 09h45 1,69% à 12'375,59 points. Le SLI lâchait pour sa part 1,97% à 1989,06 points et le SPI 1,75% à 16'496,00 points. Sur les trente valeurs constitutives du Swiss Leader Index, seules quatre parvenaient à sortir la tête de l'eau.

Lanterne rouge, Logitech chutait de 9,8%. Le fabricant valdo-californien de périphériques informatiques sera touché de plein fouet par les nouvelles taxes du fait de la structure de ses activités, avec une production essentiellement en Chine et une importante part de ventes aux Etats-Unis.

Le géant du luxe genevois Richemont (-5,3%) et son concurrent biennois dans l'horlogerie Swatch Group (-5%) complétaient le trio des plus gros perdants. Le numéro un bancaire helvétique UBS (-4,7%), le logisticien schwytzois Kühne+Nagel (-4,2%) et le fabricant bâlois d'implants dentaires Straumann (-4,2%) étaient aussi en grande souffrance.

Le poids lourd Novartis (+0,5%) faisait lui de la résistance, peu concerné par les nouveaux droits de douane. Le géant pharmaceutique rhénan a par ailleurs obtenu auprès de l'Autorité américaine du médicament (FDA) un processus d'homologation accéléré pour le Vanrafia (atrasentan), pour le traitement de la néphropathie à IgA, une maladie rénale auto-immune.

Autre grès grosse capitalisation du marché, le bon du voisin et concurrent Roche (-2,2%) ne suivait pas le même chemin, après avoir reconnu l'échec de son programme clinique avancé «Musette» sur l'administration par voie intraveineuse à haute dose d'Ocrevus (ocrélizumab) contre la sclérose en plaques récidivante. A noter que les dispositifs de diagnostics ne figurent pas dans les exemptions prévues par l'administration Trump.Le troisième poids lourd, Nestlé (+2,2%) tenait aussi bon, aux côté de la défensive Swisscom (+1,2%).