La Bourse suisse restait engluée dans le rouge jeudi à l'approche de la mi-journée, après l'annonce de droits de douane massifs imposés par les Etats-Unis sur les produits de ses principaux partenaires. Alors que la riposte se prépare, en particulier du côté de la Chine, de l'Europe mais aussi de la Suisse fortement touchées, le risque de voir la guerre commerciale asphyxier l'économie mondiale est grand.

Vers 11h00, le SMI chutait de 1,83% à 12'357,47 points, le SLI lâchait 2,12% à 1986,01 points et le SPI reculait de 1,79% à 16'490 points. Sur les trente valeurs vedettes, à peine une poignée était dans le vert. (archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Un cycle de représailles est possible et la volatilité des marchés actions est appelée à rester élevée», a commenté Mark Haefele, directeur de l'investissement pour la gestion de fortune chez UBS. «Au final, la hausse des droits de douane devrait, selon nous, entraîner un ralentissement de la croissance au deuxième et au troisième trimestre». Il ajoute toutefois que «maintenant que les droits de douane ont été annoncés, les négociations pour les réduire vont pouvoir commencer».

Les craintes pour la conjoncture mondiale ont fait plonger les cours du pétrole tandis que l'or a battu son record historique. Depuis le début de l'année, la valeur refuge a explosé d'environ 20%.

Les marchés boursiers ont également réagi à l'offensive protectionniste de Washington, sans équivalent depuis les années 1930. Les Bourses asiatiques ont terminé en repli tandis que les Bourses européennes reculaient en matinée.

Peu de vert dans les valeurs vedettes

Vers 11h00, le SMI chutait de 1,83% à 12'357,47 points, le SLI lâchait 2,12% à 1986,01 points et le SPI reculait de 1,79% à 16'490 points. Sur les trente valeurs vedettes, à peine une poignée était dans le vert.

Lanterne rouge, Logitech chutait de 10,3%. Le fabricant de périphériques informatiques sera touché de plein fouet par les nouvelles taxes du fait de la structure de ses activités, avec une production en grande partie en Chine et une importante part des ventes aux Etats-Unis.

Kühne+Nagel (-5,9%) et Richemont (-5,5%) complétaient le trio des plus grands perdants. Swatch (-4,8%), VAT Group (-4,7%) et UBS (-4,1%) perdaient également plus de 4%.

Novartis (+0,4%) affichait une bonne résistance, peu concerné par les nouveaux droits de douane. Le géant pharmaceutique rhénan a par ailleurs obtenu auprès de l'Autorité américaine du médicament (FDA) un processus d'homologation accéléré pour le Vanrafia (atrasentan), pour le traitement de la néphropathie à IgA, une maladie rénale auto-immune.

Roche (-2,6%) ne suivait pas le même chemin, après avoir reconnu l'échec de son programme clinique avancé «Musette» sur l'administration par voie intraveineuse à haute dose d'Ocrevus (ocrélizumab) contre la sclérose en plaques récidivante. A noter que les dispositifs de diagnostics ne figurent pas dans les exemptions prévues par l'administration Trump.

Le troisième poids lourd Nestlé (+0,04%) résistait aux côté de Lonza et SIG Group (chacun +0,1%). Swisscom prenait 2,3%.

Holcim (-3,4%) a jeté son dévolu sur son modeste homologue péruvien Compañía Minera Luren et ses 377 employés. Spécialisée dans la maçonnerie, la cible d'acquisition doit permettre à la multinationale zougoise de dégager des synergie dans le pays andin et plus généralement en Amérique latine

Sika (-2,8%) a inauguré un nouveau site de production à Quito, dédié au mortier pour murs intérieurs et collage de tuiles.