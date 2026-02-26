  1. Clients Privés
Marchés actions Le CAC 40 franchit la barre des 8600 points pour la première fois

ATS

26.2.2026 - 10:44

L'indice vedette de la Bourse de Paris a franchi jeudi pour la première fois de son histoire la barre des 8600 points, poussé par une série de résultats d'entreprises plutôt bien reçue par les investisseurs, dans un contexte de moindres craintes autour de l'intelligence artificielle.

Vers 10h10, l'indice CAC 40 prenait 0,30%, soit 26,05 points, pour s'établir à 8585,12 points. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.02.2026, 10:44

Vers 10h10, l'indice CAC 40 prenait 0,30%, soit 26,05 points, pour s'établir à 8585,12 points.

Dans les premiers échanges, le CAC 40 a atteint un nouveau record absolu à 8600,84 points, franchissant pour la première fois la barre des 8600 points, et dépassant son précédant record datant de la veille à 8560,91 points.

Le marché a accueilli plutôt positivement une nouvelle vague de résultats d'entreprises, le tout dans un contexte «d'apaisement des craintes autour de l'IA», relève Jim Reid, économiste pour la Deutsche Bank.

Engie profite de l'annonce d'une acquisition majeure

L'action du groupe énergétique français Engie s'envolait de 7,26% à 29,54 euros à la Bourse de Paris jeudi vers 10H10, au lendemain de l'annonce de l'acquisition de UK Power Networks (UKPN), distributeur d'électricité de référence au Royaume-Uni, et de la présentation de résultats 2025 en baisse, mais au-dessus des attentes.

L'entreprise britannique, valorisée 10,5 milliards de livres, emploie 6.500 personnes et distribue un volume de 71 térawattheure (TWh) d'électricité par an auprès de 8,5 millions de clients.

Cette acquisition fera du Royaume-Uni le deuxième marché d'Engie après la France.

Vague de résultats bien accueillis

Le géant Bouygues (+2,14% à 52,62 euros), présent dans la construction, les travaux publics ou les télécommunications, a réalisé en 2025 un bénéfice net de 1,1 milliard d'euros, en hausse de 7,6% malgré la contribution exceptionnelle pesant sur les grandes entreprises, pour des ventes stables à 56,9 milliards d'euros (+0,2%).

Schneider Electric (+2,76% à 272,25 euros) maintient le cap en 2026 après un «record» pour son chiffre d'affaires annuel en 2025, grâce aux centres de données et en dépit des effets de change, a annoncé le groupe français jeudi.

Le groupe Getlink (+1,06% à 18,14 euros), qui gère Eurotunnel, a indiqué jeudi qu'il anticipait une augmentation de 10 millions de passagers grande vitesse empruntant le tunnel sous la Manche d'ici 2035, ce qui lui permet d'envisager le versement d'un dividende «d'un euro par action» à ses actionnaires en 2030.

Après une très bonne année 2024, le géant de l'assurance Axa (+0,35% à 40,35 euros) a de nouveau réalisé un chiffre d'affaires et un bénéfice records en 2025, en ligne avec les attentes des analystes, portés par l'ensemble de ses activités, et par la cession du gestionnaire d'actifs Axa IM.

Stellantis à la traîne

Le constructeur automobile Stellantis (-1,11% à 6,44 euros) a annoncé jeudi une perte nette de 22,3 milliards d'euros pour 2025, la deuxième plus importante jamais enregistrée par un groupe français, en raison d'une charge exceptionnelle de 25,4 milliards.

Worldline et Wendel dans le rouge

Le spécialiste français du paiement Worldline (-3,08% à 1,40 euros) a annoncé mercredi une perte nette de près de 5,2 milliards d'euros au titre de l'an dernier, causée pour l'essentiel par des dépréciations d'actifs passées au premier semestre.

La société d'investissement Wendel (-0,80% à 87,25 euros), dont le résultat était juste à l'équilibre au premier semestre, a annoncé jeudi une perte nette pour 2025 de 151,8 millions d'euros, en raison «d'éléments non récurrents» et de «charges liées à la comptabilisation des acquisitions».

