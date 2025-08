La Bourse suisse est repartie à la baisse mercredi, au lendemain d'une petite embellie. Les investisseurs attendaient l'issue du déplacement de la présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter, à Washington et l'annonce d'un éventuel accord de dernière minute sur les droits de douane. Dans ce contexte, le SMI est repassé largement sous les 11'800 points.

La présidente de la Confédération et le ministre de l'économie Guy Parmelin sont arrivés mardi soir dans la capitale des Etats-Unis pour tenter de trouver un accord sur les droits de douane, fixés à 39% pour les importations suisses (archive). sda

Keystone-SDA ATS

Mme Keller-Sutter a été reçue par le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio dans l'après-midi. Aucun rendez-vous n'était en revanche prévu avec le président Donald Trump. La présidente de la Confédération et le ministre de l'économie Guy Parmelin sont arrivés mardi soir dans la capitale des Etats-Unis pour tenter de trouver un accord sur les droits de douane, fixés à 39% pour les importations suisses.

Dans l'immédiat, les intervenants se concentraient sur les nombreux résultats d'entreprises en Suisse et à l'étranger. «Les droits de douane ne semblent pas inverser la tendance de fond en matière de marges et de rentabilité», a estimé Jochen Stanzl. Selon l'analystes de CMC Markets, «les investisseurs perçoivent les coûts liés aux droits de douane comme un élément exceptionnel et se concentrent sur ce qui va venir après». Et comme les perspectives des entreprises sont positives, ils achètent des actions, a-t-il ajouté.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée. La prudence reste de mise avant l'entrée en vigueur jeudi de la plupart des droits de douane de Donald Trump. Le SMI a terminé en baisse de 0,87% à 11'755,32 points, avec un plus bas à 11'719,31 points et un plus haut à 11'879,92 points.

Le géant bleu publie ses résultats semestriels jeudi. Les analystes attendent un chiffre d'affaires de 7,5 milliards de francs. Adecco et Holcim (chacun +3,1%) se partagent la plus haute marche du podium, devant Swiss Re (+2,4%) et Swiss Life (+2,0%).

Nestlé n’échappe pas à la tendance

Le géant des matériaux de construction a bénéficié d'un relèvement d'objectif de cours par Jefferies, qui a confirmé le titre à l'achat. Son émanation américaine Amrize (-1,6%) doit publier pour la première fois depuis sa séparation des résultats intermédiaires après la clôture à Wall Street.

Le spécialiste du placement de personnel a rebondi, après avoir cédé du terrain la veille suite à des résultats semestriels en recul. Zurich Insurance (+1,8%) publie jeudi ses résultats au premier semestre. Les analystes interrogés par AWP tablent sur une accélération de la rentabilité.

La lanterne rouge revient à Alcon (-3,5%) derrière Novartis (-3,3%) et Roche (-2,7%). Les pharma, à l'image également de Lonza (-2,2%) ont été plombées par les menaces du président Donald Trump d'imposer des droits douane de jusqu'à 250% sur les importations de médicaments.

Le troisième poids lourd, Nestlé (-0,9%) n'a pas échappé à la tendance. Sandoz (-1,1%) publie ses résultats semestriels jeudi. Les analystes prévoient un chiffre d'affaires de 5,2 milliards de dollars et un résultat net de base de 568 millions.