Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge lundi, la démission surprise du Premier ministre français Sébastien Lecornu ayant déstabilisé les investisseurs et pesé particulièrement sur la place de Paris.

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 1,36% après avoir lâché plus de 2% juste après que Sébastien Lecornu a remis sa démission (archives).

Keystone-SDA ATS

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 1,36% après avoir lâché plus de 2% juste après que le Premier ministre français Sébastien Lecornu a remis sa démission à Emmanuel Macron, moins de 24 heures après avoir présenté une nouvelle équipe gouvernementale.

Les investisseurs européens «ont été déstabilisés par la démission surprise, lundi, du nouveau Premier ministre français», relève Patrick Munnelly, analyste de Tickmill Group. «Cela en fait le gouvernement le plus éphémère de l'histoire contemporaine de la France.»

Sur le marché de la dette, le coût auquel la France emprunte a grimpé, au-dessus de celui de l'Italie et s'éloignant davantage de celui de l'Allemagne, qui fait référence en Europe.

Le rendement de l'emprunt français à dix ans est monté à un plus haut depuis mars, à 3,61% après l'annonce, avant de se stabiliser à 3,57% vers 15H45 GMT. Il s'établissait à 3,51% vendredi à la clôture.

Le «spread», ou l'écart entre les taux d'emprunt français et allemand à 10 ans sur les marchés, a quant à lui atteint 0,89 point de pourcentage, la plus forte différence depuis janvier.

Emporté par la crise politique française, l'euro reculait de 0,27% à 1,1710 dollar pour un euro.

Ailleurs en Europe, le FTSE 100 à Londres a terminé en baisse de 0,13%. «L'indice vedette avait brièvement franchi pour la première fois le seuil des 9.500 points, enchaînant ainsi une cinquième séance consécutive de records, avant de s'inverser», note M. Munnelly.

A Francfort, le DAX a clôturé à l'équilibre (0,00%) et la Bourse de Milan a lâché 0,26%.