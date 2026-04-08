La Bourse suisse a terminé la séance de mercredi sur une très forte remontée, réagissant positivement, à l'instar des autres places mondiales, à l'accord de cessez-le-feu convenu entre les Etats-Unis et l'Iran. Téhéran et Washington doivent démarrer vendredi au Pakistan des pourparlers visant à parvenir à un accord sur le long terme.

A la Bourse suisse, l'indice vedette SMI a clôturé la séance sur un bond de 2,53% à 13'113,40 points, effaçant quasiment ses pertes subies depuis le début du conflit. (image prétexte) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Au terme d'un mois de conflit, de premiers navires ont franchi le détroit d'Ormuz, Téhéran ayant accepté de rouvrir ce passage où transite en temps de paix un cinquième du pétrole et du gaz naturel mondial.

Cette annonce faisait chuter les cours du pétrole, le Brent plongeant de 12,9% à 95,16 dollars et le WTI de 15,2% à 95,74 dollars. L'or noir reste cependant encore bien éloigné de son niveau d'avant le début du conflit le 28 février.

La question est maintenant de savoir si la trêve va durer, a relevé Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com. «Deux semaines, c'est long dans cette situation instable», a-t-il fait remarquer dans un commentaire. Les marchés ont néanmoins «tout ce qui leur faut» pour rebondir avec cet «accord de cessez-le-feu à court terme», a-t-il ajouté.

A la Bourse suisse, l'indice vedette SMI a clôturé la séance sur un bond de 2,53% à 13'113,40 points, effaçant quasiment ses pertes subies depuis le début du conflit.