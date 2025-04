La Bourse suisse devrait ouvrir dans le rouge vif jeudi matin, après l'annonce de droits de douane massifs imposés par les Etats-Unis sur les produits de ses principaux partenaires. Alors que la riposte se prépare, en particulier du côté de la Chine et de l'Europe, fortement touchées, le risque de voir la guerre commercial asphyxier l'économie mondiale est grand.

Keystone-SDA ATS

L'addition est astronomique pour le géant asiatique, visé par une nouvelle taxe à l'importation de 34%, s'ajoutant aux 20% de droits de douane additionnels déjà mis en place par l'administration du président américain. Les marchandises de l'UE prendront 20% de taxes. Les taux ont été fixés à 24% pour le Japon, 26% pour l'Inde ou 46% pour le Vietnam.

La Suisse est aussi fortement touchée, avec une taxe de 31%.

Les marchés boursiers ont réagi à l'onde de choc de l'offensive protectionniste de Washington, sans équivalent depuis les années 1930.

La Bourse de Tokyo a chuté de plus de 4% peu après l'ouverture, avant de modérer ses pertes. La Bourse de Séoul a lâché presque 3% dans les premiers échanges. Vers 3h30, la Bourse de Hanoï dévissait de plus de 6%, plombée par la dégringolade des sous-traitants de l'industrie textile (qui fournissent notamment Nike et autres groupes américains) ou du secteur technologique. A Hong Kong, l'indice Hang Seng chutait de 1,61%. L'indice composite de Shanghai cédait 0,23% et celui de Shenzhen 0,98%.

Les investisseurs se sont rués sur l'or, valeur refuge par excellence, qui a par la même occasion battu son record historique à 3167,83 dollars l'once. Depuis le début de l'année, le cours de l'or a explosé d'environ 20%.

Les craintes pour la conjoncture mondiale ont fait plonger les cours du pétrole. Vers 7h10, le baril de Brent lâchait 2,2% à 73,29 dollars et le WTI perdait 2,3% à 70,04 dollars.

Sur le volet des devises, le dollar a chuté de 1% face à l'euro avant de limiter ses pertes, en raison des pressions inflationnistes des nouveaux droits de douane pour l'économie américaine. Le billet vert plongeait aussi par rapport à la devise japonaise.

La Bourse suisse ne sera probablement pas épargnée. Le SMI avant-Bourse chutait de 1% à 12'431 points selon les indication du courtier IG, vers 6h45. La veille, l'indice vedette avait déjà égaré 0,77%.