Roger Perret, de MétéoNews, avait prédit en mai un été chaud: est-ce que les modèles météo à long terme se sont améliorés depuis ? L'expert sait-il comment la canicule va évoluer en juillet ? Une discussion avec le météorologue nous fait redescendre sur terre.

blue News: Monsieur Perret, vous aviez prédit un été caniculaire dès le mois de mai: est-ce qu’on pouvait s’attendre à une vague de chaleur comme celle qu’on vit en ce moment en juin ?

Roger Perret : En principe, les modèles à long terme prévoient toujours un temps trop chaud sur la durée. Ça a toujours été le cas ces dernières années pour chaque saison, et c’est pareil pour cet été. Le fait que tous les mois soient désormais prévus comme trop chauds, c'est le changement climatique à l'état pur. Dans les modèles, on observe généralement 1 à 1,5 degré de plus que la moyenne de 1991 à 2020 ; pendant cette période, les températures ont en effet nettement augmenté. Je n'ai pas dit qu'il y aurait en juin ou en août des vagues de chaleur qui auraient pu être déduites des prévisions à long terme.

Mais le fait que le mois d’août soit chaud et sec, ça, oui.

C’est simplement en août que l’écart est le plus important dans les modèles à long terme, mais ça ne veut pas dire qu’on puisse faire des prévisions à long terme qui soient absolument irréfutables. Ça ressort aussi dans le blog de MétéoNews: il s’agit d’une simple tendance. En fait, on arrive toujours à la même conclusion, à savoir que des températures trop élevées sont prévues à chaque saison. Quant aux précipitations, on ne peut pratiquement jamais rien dire, car les données sont souvent trop contradictoires.

On ne peut donc pas prévoir un été caniculaire ?

D’après les données, les températures sont simplement supérieures à la moyenne, ce qui est toutefois normal. C’est purement et simplement le changement climatique.

Pourriez-vous quand même faire une prévision pour juillet ?

Non, c’est tout simplement impossible. On a encore des modèles à long terme qui indiquent un excédent de température de 1 à 1,5 degré, comme c’est le cas pratiquement tous les mois. Les prévisions à moyen et long terme, c’est vraiment de la divination. Ça reste comme ça.

Vous le dites avec beaucoup de conviction.

Par exemple, le fait que le mois de janvier de cette année ait été un peu trop frais ne figurait pas dans les prévisions à long terme. Je suis de ceux qui ne cessent de répéter qu’il ne faut pas surestimer ces prévisions-là. On le fait quand même, mais toujours en précisant qu’il ne faut pas tout prendre pour argent comptant.

Que pensez-vous de cette étude selon laquelle les hivers froids en Grande-Bretagne sont suivis d’étés particulièrement chauds à cause du froid de l’Atlantique ?

Je ne suis pas climatologue, mais s’ils peuvent le prouver statistiquement, alors c’est peut-être vrai. Ce qu’on peut dire, c’est que la position du jet-stream a changé en été. Il a tendance à former un creux au-dessus de l’Atlantique, ce qui entraîne la formation d’une dépression et l’accumulation d’air froid venant du nord. Il est clair et logique que cela favorise la formation d’anticyclones oméga et de dômes de chaleur en Europe occidentale, méridionale et centrale, et donc des vagues de chaleur en Europe.





Qu’est-ce qui influence encore notre temps estival ?

Quand il fait de plus en plus chaud, toute cette chaleur s’étend de plus en plus vers le nord. L’air plus frais a de plus en plus de mal à atteindre l’Europe centrale. Il y a donc de moins en moins de périodes fraîches en été, ou alors elles sont plus courtes – et cette tendance va encore s’accentuer. C’est tout à fait logique. La fonte de la banquise apporte de l’eau peu salée dans l’océan et modifie en plus les courants.

En résumé, on peut donc dire qu’il y a trop de facteurs qui influencent la météo, ce qui rend si difficile d’établir des prévisions à long terme ?

C’est vrai, oui, c’est tout simplement toujours trop complexe et ça le restera sans doute. Même l’IA n’y change rien. Et puis j’ai vu un article qui disait qu’une telle canicule n’aurait pas été possible dans les années 70. C’est faux.

Oups !

On a fait des recherches là-dessus : par exemple, en 1911 et 1947, c’est-à-dire avant l’ère du changement climatique principalement d’origine humaine, il y a eu des périodes de chaleur d’une durée similaire avec des températures comparables en juillet et août. Déjà à l’époque, il y avait des dômes de chaleur ou des anticyclones oméga. Notre collègue Eichmann a écrit un article de blog là-dessus, notamment pour replacer la vague de chaleur actuelle dans son contexte. Et il y a aussi constaté qu’il y avait déjà eu des vagues de chaleur de 10 et 15 jours par le passé.

Peut-être que vos collègues européens font référence à des vagues de chaleur en juin ?

C’est possible, mais avant, les vagues de chaleur avaient bien sûr surtout lieu en juillet et en août. En juin, un phénomène comme celui de cette année était presque impossible. La probabilité de vagues de chaleur plus longues et plus précoces a nettement augmenté avec la hausse des températures et continuera d’augmenter à mesure que celles-ci continueront de grimper.