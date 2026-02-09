Le jeu vidéo le plus attendu de l'année, «Grand Theft Auto VI», dévoilera «un large aperçu» de son contenu dans une vidéo diffusée en avant-première sur Netflix le 27 août, un procédé inédit dans ce secteur, a annoncé jeudi le studio américain Rockstar.

Le 27 août Rockstar crée la surprise: «GTA VI» sera présenté en avant-première sur Netflix

Celle-ci sera disponible sur la plateforme américaine payante le 27 août à 21H00 (heure de Paris), puis sera diffusée gratuitement six heures plus tard sur la chaîne YouTube du studio.

La sortie du sixième opus de cette saga phare du secteur vidéoludique, qui met en scène un duo de protagonistes à la «Bonnie and Clyde» dans un univers inspiré de la Floride, est prévue pour le 19 novembre.

Elle est particulièrement attendue par les joueurs du monde entier, qui patientent depuis plus de 13 ans et la sortie de «GTA V», deuxième jeu le plus vendu de l'histoire de l'industrie.

Cette annonce survient la veille des résultats financiers pour avril-juin de Take-Two Interactive, maison mère de Rockstar, période qui couvre l'ouverture des précommandes du jeu fin juin.

L'éditeur américain n'a pour l'instant pas communiqué sur les ventes depuis le début des précommandes.

Le démarrage de «GTA VI» pourrait représenter le «plus grand lancement jamais réalisé dans le domaine du divertissement», dépassant «n'importe quel film, série télévisée, concert ou vente d'albums», estime Piers Harding-Rolls, expert au cabinet britannique Ampere Analysis.

Pourtant, il s'accompagne déjà d'une polémique au sein d'une partie des joueurs, puisque le titre ne sera disponible à son lancement qu'en format dématérialisé, les boîtes de jeux ne contenant qu'un code de téléchargement et non un disque.

La vidéo du 27 août s'inscrit dans le cadre d'une campagne marketing au long cours de la part de Take-Two, après la diffusion d'une première bande-annonce fin 2023 puis d'une seconde en mai 2025 sur YouTube.