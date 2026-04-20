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Automobilisme Le règlement de la F1 réajusté après des critiques des pilotes

ATS

20.4.2026 - 21:15

Le nouveau règlement a été ajusté suite aux critiques des pilotes.
Le nouveau règlement a été ajusté suite aux critiques des pilotes.
ATS

Les principaux acteurs de la Formule 1 ont trouvé un accord pour modifier le nouveau règlement technique, a annoncé lundi la FIA. Il était critiqué depuis son entrée en vigueur cette saison.

Keystone-SDA

20.04.2026, 21:15

Le communiqué de la Fédération internationale automobile (FIA) a listé plus d'une dizaine de changements censés «promouvoir la performance» lors des qualifications et améliorer la sécurité en course, qui seront effectifs à partir du prochain Grand Prix, à Miami début mai.

Le cahier des charges inauguré en 2026, laissant la place belle à l'électrique dans des monoplaces plus légères, divise autant les pilotes que les fans après trois rendez-vous.

Recharge ajustée

L'accident d'Oliver Bearman au Japon fin mars, en voulant éviter un concurrent qui faisait du «super clipping», c'est-à-dire qu'il roulait moins vite pour gérer l'énergie de son moteur hybride, a relancé le débat sur le bien-fondé d'un règlement supposé contribuer à améliorer le spectacle en piste selon ses promoteurs.

Les derniers ajustements prévoient de rabaisser «la durée maximale de super clipping à environ 2 à 4 secondes par tour», a expliqué la FIA.

La puissance maximale du super clipping passera de 250 kW à 350 kW, toujours dans l'idée de réduire les temps de course dédiés à la gestion de l'énergie et à la recharge de la batterie.

La puissance du boost, qui confère plus de puissance pour dépasser, sera plafonnée à «+150 kW» en course, mais sans compromettre «les opportunités de dépassement et les caractéristiques de performance globales.»

«Agir avec un scalpel»

L'Autrichien Toto Wolff, le patron de Mercedes F1 qui a écrasé le début du championnat, a plaidé lundi pour «agir avec un scalpel plutôt qu'une batte de baseball», avant la réunion ayant entériné les changements.

Ces modifications, décidées après plusieurs réunions entre les principaux acteurs du paddock profitant d'une pause permise par l'annulation des Grands Prix prévus à Bahreïn et à Jeddah pour cause de guerre, entreront en vigueur après un vote électronique du Conseil mondial de la FIA, a rappelé l'instance.

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