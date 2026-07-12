L'Openair de Frauenfeld 2026 tire un bilan positif: 105'000 fans de hip-hop venus de toute l'Europe ont assisté au festival de jeudi à samedi. Celui-ci s'est déroulé sans heurt majeur. La police a reçu une vingtaine de plaintes et procédé à neuf interpellations.

En raison des températures élevées, l'Openair Frauenfeld a pris des mesures supplémentaires pour protéger les spectatrices et les spectateurs. Des canons à neige ont ainsi permis d'apporter un rafraîchissement bienvenu tout au long de la journée.

Les organisateurs ont fait état dimanche d’une ambiance festive et pacifique. Une impression partagée par la police thurgovienne. Celle-ci n’a reçu aucun signalement d’actes de violence graves ou de personnes gravement blessées, mais a toutefois été informée de vols et d’un cas de harcèlement sexuel.

L'openair de Frauenfeld est le plus grand festival de hip-hop en Europe. L'an dernier, la fréquentation était de 100'000 visiteurs et en 2024, ils étaient même 160'000 fans présents.