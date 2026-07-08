Rares sont ceux qui s'attachent à optimiser leur corps avec autant de rigueur que Bryan Johnson. Pourtant, malgré des années d'autosurveillance et de suivi médical, cet homme de 48 ans fait état d'une évolution qui met son projet à rude épreuve.

« Dont' Die » est la devise de Bryan Johnson – « Ne meurs pas ».

Le multimillionnaire américain du secteur des technologies, Bryan Johnson, s’est fixé un objectif: il veut ralentir le processus de vieillissement et vaincre la mort. « Don’t Die » est sa devise – « Ne meurs pas ! ». Chaque année, il investit des millions pour rajeunir biologiquement son corps.

Selon ses propres dires, il se lève tous les matins à cinq heures, surveille de près son corps et ses fonctions à l'aide d'une balance, sa température et ses analyses sanguines, suit un régime alimentaire et un programme d'entraînement rigoureux, utilise des produits cosmétiques adaptés à ses besoins, par exemple pour préserver sa chevelure, et prend jusqu'à 100 comprimés par jour.

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Il contrôle également son environnement de manière méticuleuse, notamment l'humidité, la température, la teneur en dioxyde de carbone et la pureté de l'air dans sa maison. Cet homme, aujourd’hui âgé de 48 ans, a également fait la une des journaux en 2023 lorsqu’il a reçu des transfusions sanguines de son fils, alors âgé de 17 ans, dans le but de rajeunir. Il a par la suite annoncé qu’il ne renouvellerait pas ces transfusions en raison de leur faible efficacité.

Johnson emploie plus de 30 collaborateurs. Les médecins, entraîneurs et nutritionnistes sont chargés de l'aider dans son projet. Selon ses propres dires, il vieillirait deux fois moins vite qu'une personne lambda.

«La première génération à ne pas mourir»

Les scientifiques portent un regard critique sur son projet: selon eux, le vieillissement et la mort sont également étroitement liés aux gènes. Mais Bryan Johnson est aussi une source d'inspiration pour beaucoup: il compte environ 2,2 millions d'abonnés sur YouTube, 2,7 millions sur Instagram et 1,6 million sur X.

Il donne des conférences, vend ses propres poudres et sérums, et passe pour un gourou de la longévité. Ce «mouvement pour la longévité» a pour objectif de permettre aux gens de vieillir en bonne santé, pleins de vitalité et sans douleur – et, dans le meilleur des cas, de tromper la mort.

«Nous serons peut-être la première génération à ne pas mourir», écrit Johnson dans sa bio Instagram. Dans un post publié à la fin de l'année dernière, il annonce : «Je vais essayer de devenir immortel d'ici 2039.»

Cela risque d'être difficile désormais. En effet, comme il l'a annoncé dans un long message publié sur les réseaux sociaux, il souffre d'une gastrite auto-immune (AIG), une maladie auto-immune incurable. «Mauvaise nouvelle : mon estomac se ronge lui-même», écrit-il. Il savait déjà qu’il souffrait d’une hypothyroïdie depuis l’âge de 21 ans. Mais la gastrite auto-immune n’a été diagnostiquée qu’en mai, après qu’il eut remanié son équipe médicale.

«Je ne sais pas exactement depuis combien de temps j'en souffre», poursuit-il. L'AIG provoquerait des dommages irréversibles: carences nutritionnelles, anémie et, à long terme, un risque accru de cancer. «Lorsqu’un AIG est diagnostiqué aujourd’hui, la médecine conventionnelle capitule: elle explique qu’on ne peut rien faire d’autre que traiter les symptômes – aussi dévastatrices ou mortelles que puissent être les conséquences», écrit Johnson.

La situation pourrait être encore pire

Mais, fidèle à lui-même, Bryan Johnson ajoute: « Bonne nouvelle: je vais essayer de trouver une solution. Je partagerai tout.»

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Il reçoit sans cesse des messages l’invitant à profiter de la vie et à se livrer à des comportements autodestructeurs – tout comme une “personne normale”, écrit-il. «Ces taquineries ludiques ne me dérangent pas. Mais si je n’avais pas pris soin de ma santé ces dernières années, ma situation pourrait bien être très grave», estime-t-il.