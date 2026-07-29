Saucisses grillées, glaces «fusée» ou pastèque : en ayant une alimentation adaptée pour les fortes chaleurs, on peut prévenir les problèmes circulatoires et se sentir en forme plus longtemps. Les conseils de Jürg Hösli, spécialiste en nutrition.

Les mythes à l'épreuve des faits Ces classiques estivaux sont à éviter absolument quand il fait chaud

Les températures grimpent, la circulation sanguine tourne à plein régime. Et soudain, une glace, une saucisse grillée et une bière fraîche semblent particulièrement alléchantes. Mais tout ce qui procure une sensation de fraîcheur n'est pas forcément bénéfique pour l'organisme.

Jürg Hösli, spécialiste en nutrition, explique quels aliments sont recommandés lors des journées chaudes et quels classiques estivaux sollicitent davantage l'organisme.

erpse

Jürg Hösli est nutritionniste et aborde volontiers des sujets controversés liés au sport, à la psychologie et à la nutrition. Il est le fondateur du diagnostic nutritionnel et de l'école de diagnostic nutritionnel erpse, implantée à Winterthur et à Zurich.

Pourquoi les repas copieux sont-ils pénibles par temps chaud ?

Les températures élevées mettent l'organisme à rude épreuve. Les plats particulièrement lourds et riches en matières grasses peuvent alors alourdir davantage l'estomac.

Hösli recommande donc de privilégier les petites portions et les plats faciles à digérer. De grandes quantités de viande ou d'autres aliments riches en protéines cuits au barbecue pourraient en effet faire monter encore davantage la température corporelle.

«La chaleur met notre corps à rude épreuve. L'intestin, en particulier, n'apprécie guère les températures élevées», explique M. Hösli. Les personnes qui mangent des repas copieux le ressentent encore plus nettement lorsqu'il fait chaud.

Voici à quoi ressemble un bon menu d'été

Selon l'expert, la pastèque, la salade et le yaourt constituent déjà une bonne base. Il recommande les pommes de terre nature comme accompagnement. Celles-ci seraient faciles à digérer et pourraient aider à compenser la perte de sel due à une transpiration abondante.

Selon Hösli, le poisson, facile à digérer, les lentilles ou les pois chiches constituent de bonnes sources de protéines. Les aliments riches en eau, tels que les concombres, les pêches, les soupes ou les pastèques, permettent également d'apporter un supplément de liquide.

Et la glace ?

Une glace peut remonter le moral et procure une sensation de fraîcheur immédiate. Elle n'apporte toutefois pas de rafraîchissement durable à l'organisme.

Les plats et boissons froids doivent être ramenés à la température corporelle. Selon M. Hösli, ce processus nécessite une dépense d'énergie. Le corps peut alors transpirer davantage et perdre ainsi davantage d'eau et de minéraux.

Personne n'est obligé d'y renoncer complètement. Hösli recommande toutefois de boire de l'eau en même temps que la glace.

Ces boissons sont préférables par temps chaud

L'eau du robinet est la meilleure option. Si vous trouvez cela trop fade, vous pouvez y ajouter un peu de jus de fruits ou de jus de citron. Les boissons très sucrées sont moins adaptées. En raison de leur forte teneur en sucre, l'organisme doit acheminer davantage d'eau vers le tube digestif.

Recette de limonade au concombre et au basilic Pour quatre verres, il faut : un concombre

8 à 10 feuilles de basilic

le jus d'un citron

2 à 3 cuillères à soupe de miel

Eau minérale

glaçons Réduire les trois quarts du concombre épluché en purée fine. Couper le reste du concombre en rondelles et les répartir dans les verres. Ajouter le jus de citron, le miel et le basilic à la purée de concombre, puis mixer à nouveau. Répartir ensuite dans quatre verres, compléter avec de l'eau minérale et servir avec des glaçons.

La bière alcoolisée n'est pas non plus une boisson rafraîchissante idéale, car l'alcool déshydrate l'organisme. En ce qui concerne le café, l'avis est plus nuancé. Il vaut mieux boire du café ou du thé que rien du tout. Cependant, si le café vous donne rapidement envie d'aller aux toilettes, il est conseillé de boire de l'eau en plus ou de privilégier les tisanes aux fruits ou aux herbes.

Quelle quantité faut-il boire ?

Lors des journées de forte chaleur, Hösli recommande à la plupart des gens de boire au moins deux à deux litres et demi de liquide.

Il est toutefois recommandé de boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée. Il n'est pas conseillé d'en boire de grandes quantités d'un seul coup.

La quantité réellement nécessaire dépend du mode de vie quotidien, de l'activité physique et des pertes hydriques individuelles.

Les plats épicés peuvent effectivement aider

Le piment peut avoir un effet surprenant lorsqu'il est consommé. La capsaïcine, sa substance active, provoque une sensation de chaleur dans l'organisme.

C'est ainsi que nous commençons à transpirer. Lorsque la sueur s'évapore sur la peau, cela peut faire baisser la température corporelle.

Les plats épicés ne sont donc pas forcément déconseillés par temps chaud, à condition de bien les supporter.

Un dîner léger favorise le sommeil

Si vous avez du mal à dormir quand il fait chaud, vous devriez également tenir compte de l'heure et de la quantité de votre dernier repas.

Hösli recommande de prendre son dernier repas environ quatre heures avant d'aller se coucher. Plus le repas est digeste, moins l'organisme est sollicité pendant la nuit.

Il est toutefois important de manger régulièrement pendant la journée. Ceux qui sautent des repas risquent d'avoir une fringale en fin de soirée – et finissent alors par se jeter sur une portion copieuse et lourde.