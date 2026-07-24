La situation géopolitique au Proche-Orient et l'incertitude qui l'accompagne pèse depuis des mois sur le secteur touristique en Suisse. Mais grâce aux températures estivales, les vacanciers suisses comme étrangers se rendent en masse à la montagne en quête de fraîcheur.

La canicule sauve la saison Les Chemins de fer de la Jungfrau rattrapent un début d'été plombé par la guerre en Iran

Les Chemins de fer de la Jungfrau, dans l’Oberland bernois, parlent d'une affluence réjouissante. Le début de la saison estivale s’était révélé plutôt modeste, comme l’avait annoncé en mai le groupe qui détient le record de la plus haute ligne ferroviaire d'Europe. Le conflit avec l'Iran avait freiné l’afflux de visiteurs.

Mais avec les vacances d’été et les premières vagues de chaleur, la situation présente désormais un autre visage aux guichets et dans les gares autour d’Interlaken, de Lauterbrunnen et de Grindelwald. Les Suisses profitent des montagnes proches de chez eux pour faire des randonnées sous des températures plus agréables.

Touristes étrangers

D’une manière générale, on peut dire que grâce au beau temps et à la chaleur, de nombreux visiteurs suisses mais également étrangers ont emprunté les remontées mécaniques pour gagner les destinations touristiques du groupe, dont le Jungfraujoch, a expliqué vendredi Kathrin Naegeli, responsable des relations publiques des remontées mécaniques de la Jungfrau à Keystone-ATS.

Outre les touristes suisses, Kathrin Naegeli relève qu’actuellement, de nombreux visiteurs viennent des Etats-Unis, des pays européens voisins de la Suisse, mais aussi de divers pays asiatiques ainsi que du Mexique et du Brésil. L’entreprise bernoise ne s’exprimera qu’en août sur les répercussions concrètes de la situation géopolitique sur ses résultats financiers.

Le groupe bénéficie d’une large implantation mondiale et est présent sur de nombreux marchés, notamment dans divers pays d’Asie, en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu’en Europe. «Nous continuons à suivre cette stratégie», a déclaré Katrin Naegeli en évoquant la prospection des marchés.

Débat sur le surtourisme

Cependant, les flux touristiques ne sont plus seulement une source de revenus pour l'Oberland bernois, mais suscitent également une certaine frustration parmi les habitants. La hausse du prix des loyers dans les stations ou la congestion du trafic sont au cœur de ce débat.

Face aux discussions récurrentes sur le surtourisme, les Chemins de fer de la Jungfrau renvoient aux mesures existantes visant à mieux répartir les flux de visiteurs tout au long de l’année et à réduire le trafic motorisé individuel. Un étalement de la fréquentation est possible grâce aux différentes périodes de voyage des visiteurs.

A cela s’ajoute le développement des infrastructures qui doivent inciter les visiteurs à emprunter le train pour gagner Grindelwald ou Lauterbrunnen. Un grand parking relais a ainsi été aménagé à Matten, près d'Interlaken, avec un arrêt pour prendre le train.

Autres grands projets

La question de savoir quelle croissance touristique la région peut encore supporter reste toutefois d’actualité. Après la réalisation de l'Eiger Express qui achemine les skieurs et les randonneurs de Grindelwald à 943 mètres à la gare d'Eigergletscher à 2320 mètres, le groupe des Jungfraubahnen a d’autres projets.

Parmi ceux-ci figure notamment un nouveau tracé de la remontée mécanique qui permet d'accéder au First depuis Grindelwald. La société mentionne aussi des projets visant à redynamiser, sur le glacier de l’Eiger, des infrastructures actuellement inutilisées en y installant un musée consacré à la face nord.

Les Chemins de fer de la Jungfrau soulignent que l’accent n’est pas mis sur une croissance quantitative, mais qualitative. L’objectif est d’augmenter la valeur ajoutée par visiteur grâce à des expériences de meilleure qualité.