Quelque part dans les couloirs du siège de la Loterie Romande à Lausanne, une pièce bien particulière a été aménagée. C'est le «salon des grands gagnants», celui où l'on est reçu lorsqu'on gagne le jackpot. Découverte.

Danielle Perrette, directrice de la communication de la Loterie Romande pose dans le salon des grands gagnants, avec la brochure qui est distribuée aux chanceux ayant décroché le gros lot.

«Si je gagne, j'irai à pied à Lausanne» Dans les coulisses de la Loterie Romande: le «salon des grands gagnants» vous attend !

La pièce est sobre: un grand canapé gris, deux fauteuils vert pomme, une table basse blanche. Mais si les murs pouvaient parler, ils raconteraient sans doute une foule d'histoires intéressantes. Celle du grand-papa à qui les dates de naissance de ses petits-enfants ont porté chance à l'Euromillions, celle de cette bande de copains qui jouaient chaque semaine au Swiss Loto et qui ont fini par décrocher le gros lot... et bien d'autres encore.

C'est que, dans le «salon des grands gagnants», n'entre pas qui veut: c'est la pièce où l'on accueille les joueurs ayant remporté au moins 500'000 francs. Ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive...

Les 5 plus gros jackpots des 10 dernières années Note: tous ont été remportés à l'Euromillions 26.02.21 Fr. 230'223'000.00

02.10.18 Fr. 183'897'039.30

19.12.17 Fr. 157'096'272.82

06.04.18 Fr. 89'415'763.15

13.01.23 Fr. 68'843'008.55

«Ça nous fait toujours très plaisir de voir des gagnants qui vont pouvoir faire quelque chose qui leur tient à coeur, c'est souvent émouvant pour eux comme pour nous», confie Danielle Perrette, directrice de la communication de la Loterie Romande.

Il vient du Valais à pied !

En matière de joueurs, il y a deux cas de figure: ceux qui jouent en ligne, dont les noms sont de facto connus de la Loterie Romande et les anonymes qui préfèrent acheter et valider leurs bulletins ou billets à gratter dans leur kiosque favori. En cas de jackpot, les joueurs en ligne sont contactés directement. Les autres ont deux possibilités: soit envoyer leur ticket gagnant par la poste au siège de l'Avenue de Provence, soit l'amener sur place.

«Nous encourageons les grands gagnants à venir ici, pour que nous puissions passer un peu de temps avec eux, leur demander quelles sont leurs pratiques de jeu, s'ils ont des numéros fétiches, en savoir un peu plus sur eux et leurs projets. Souvent, ils viennent accompagnés d'un proche», note Danielle Perrette.

«J'ai constaté que le hasard fait toujours bien les choses» Danielle Perrette Directrice de la communication de la Loterie Romande

Parmi les histoires amusantes, celle de ce Valaisan qui avait toujours dit: «Si un jour je gagne, j’irai à pied à la Loterie Romande chercher mon gain». Et il s'avère qu'il a coché les bons numéros au Swiss Loto. Jackpot: 1,5 million de francs! Chose promise, chose due: l'homme est parti du Chablais valaisan sac au dos et est arrivé à Lausanne «certes un peu fatigué, mais avec le sourire, serein et heureux d’avoir fait ce voyage unique».

Bien sûr, la Loterie Romande vérifie si le billet qu'on lui amène est bien gagnant. Une fois qu'il est validé par le système informatique officiel, le grand gagnant est donc accueilli dans le salon prévu à cet effet. Pour l'anecdote: «En général, nous prenons un café ou un verre d'eau», confie la directrice de la communication. Le champagne, c'est certainement pour plus tard, dans l'intimité des familles.

Des conseils «de bon sens»

Pour la Loterie Romande, accueillir les grands gagnants est important, afin de leur prodiguer des conseils «de bons sens», souligne Danielle Perrette. Se retrouver du jour au lendemain avec un pactole à 6, 7, 8 ou même 9 chiffres peut s'avérer déroutant.

Chaque grand gagnant reçoit une brochure, sur laquelle on peut lire «Souriez, c'est gagné!». À l'intérieur, on trouve un récapitulatif des recommandations qui sont données de vive voix dans le fameux salon aux assises vertes et grises.

«J'ai constaté que le hasard fait toujours bien les choses», ajoute Danielle Perrette. «La plupart du temps, quand le gain arrive, les gens sont dans une situation de vie où ils ont un besoin particulier, qui va ainsi pouvoir être comblé».

Mais la précipitation est mauvaise conseillère, ajoute la directrice de la communication: «Nous suggérons aux gagnants de prendre leur temps, de bien réfléchir, de se faire plaisir bien sûr, mais aussi d'élaborer des projets. Nous leur conseillons de s'entourer de professionnels et nous nous assurons qu'ils prennent la mesure de l'importance de l'anonymat et de la confidentialité dans leur situation».

À noter que les gagnants ont tout loisir de choisir les gens dont ils veulent s'entourer: aucun nom de banque, de gestionnaire de fortune ou de fiduciaire n'est mentionné dans la discussion. «Ce n'est pas notre rôle», tranche notre interlocutrice.

Le mythe de la Ferrari qui fonce dans un mur

Les gros gains font certes rêver, mais ils sont souvent accompagnés de légendes urbaines. Qui, par exemple, n'a jamais entendu parler de cet obscur gagnant du loto qui s'est acheté une Ferrari et qui s'est tragiquement écrasé contre un mur avec son bolide flambant neuf ?

«L'ensemble de nos grands gagnants se porte très bien», sourit Danielle Perrette, qui a régulièrement des nouvelles des chanceux qui sont passés par le salon.

Pour elle, ce genre de mythe est à mettre sur le compte des projections populaires: «Il peut être difficile de comprendre pourquoi une personne a soudain autant de chance, d'où la naissance d'histoires tragiques», suppose-t-elle. Elle ajoute que la médiatisation de cas extrêmes, dans certains pays étrangers, contribue sans doute aussi à ces légendes qui, comme leur nom l'indique, «ne correspondent pas à la réalité».

Vous avez un ticket de loterie qui traîne ? Vérifiez !

L'institution d'utilité publique, qui gère les jeux de loterie dans les six cantons romands, redistribue 100% de ses bénéfices à des fondations et associations dans les domaines de l’action sociale, de la culture, du sport, de la santé, de l’éducation, de la recherche, du patrimoine, du tourisme et de l’environnement. C'est aussi le cas des gains non réclamés, en général de petites sommes qui, cumulées, s'élèvent tout de même à 3, voire 4 millions de francs chaque année.

Mais il est rarissime que personne ne vienne chercher son jackpot. Pourtant, le cas s'est présenté récemment, raconte encore la directrice de la communication: «Un gain est caduque au bout de six mois. Or, une personne qui avait gagné 300'000 francs dans le cadre d'un concours promotionnel de l'Euromillions ne s'était pas manifestée. En voyant l'échéance arriver, nous avons décidé de lancer un appel dans les médias. Et ça a fonctionné. La personne a retrouvé son bon de participation et elle est venue réclamer son gain chez nous: c'était un très beau moment».

À histoire exceptionnelle, traitement exceptionnel: même si son gain était inférieur à 500'000 francs, ce veinard-là a tout de même été accueilli dans le fameux salon.

En toutes circonstances, si l'on a joué, il est toujours bon de faire vérifier ses tickets de loterie: comme le prouve ce dernier exemple, on n'est jamais à l'abri d'une très bonne surprise... et d'une visite dans le salon des grands gagnants !