Une erreur de calcul dans le système de facturation d'Amazon a valu à ses clients des factures d'un montant astronomique. L'une d'entre elles dépassait même la capitalisation boursière totale du groupe.

Les factures ne sont généralement pas une source de joie. Mais des factures s'élevant à plusieurs milliards de dollars, alors qu'on s'attendait en réalité à quelques centimes, ont de quoi faire monter le pouls en flèche. C'est exactement ce qu'ont vécu, à la mi-juillet, certains clients d'Amazon Web Services (AWS), la division cloud du groupe.

Dans leur détresse, de nombreuses personnes concernées ont cherché du réconfort sur la plateforme X, où elles ont publié leurs factures. Un utilisateur a partagé un e-mail dans lequel AWS l'informait aimablement qu'il avait dépassé son plafond mensuel de 10 dollars… d'environ 14 milliards de dollars. Un autre avait fixé sa limite à la somme ambitieuse de 31,50 dollars et, selon AWS, devait s'attendre à des frais de plus de 110 milliards de dollars.

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Bill Radjewski, gestionnaire du site CollegeFootballData.com, a été particulièrement touché. Comme il l'a confié au magazine «Wired», il paie normalement au maximum 0,02 dollar par mois. La nouvelle estimation : près de 1,5 milliard de dollars. Une augmentation qui ferait exploser même les plans d'économies les plus généreux.

Mais ce n'était encore rien. Un utilisateur de Reddit a présenté un calcul s'élevant à plus de 7 000 milliards de dollars, soit 7 000 milliards. C'est plus du double de la capitalisation boursière totale d'Amazon. Le groupe est actuellement évalué à environ 2 690 milliards de dollars.

Reddit

Erreur

Amazon a réagi rapidement et a également signalé via X qu'il y avait des problèmes avec la «Billing and Cost Management Console» mondiale. Les coûts estimés et les données d'utilisation seraient concernés. Une tentative de rétablir les modifications récentes n'a dans un premier temps pas porté ses fruits. AWS a donc suspendu l'envoi des factures par mesure de précaution.

Le message adressé aux clients inquiets était clair : les montants affichés ne reflétaient ni l'utilisation réelle ni les coûts effectifs, et il n'y avait rien à faire. Entre-temps, AWS a corrigé l'erreur ; les coûts et les données des utilisateurs sont à nouveau affichés correctement.

Amazon n'a pour l'instant pas révélé ce qui a déclenché cette erreur ni comment ces montants faramineux ont bien pu apparaître. Les factures concernées datent des 16 et 17 juillet. Si vous avez reçu un e-mail contenant des montants tout aussi vertigineux pendant cette période, vous pouvez vérifier dans la console si vos frais sont revenus à un niveau raisonnable.