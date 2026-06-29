Certains parmi vous rêvent peut-être d'aventure: quoi de mieux que d'aller passer une nuit sous tente en pleine nature ? Mais attention, en Suisse, le camping est très réglementé. Mieux vaut se renseigner avant de partir, au risque de se voir infliger une amende.

Camper en pleine nature: sur le papier, ça fait rêver, mais il est interdit de camper dans beaucoup de lieux.

Les règles à connaître Des envies de camping sauvage? – On ne plante pas sa tente n'importe où en Suisse !

La Suisse est belle et nombreux sont les endroits où la tentation est grande de s'arrêter pour camper. Mais gare à ceux qui planteront leur tente n'importe où sans se renseigner au préalable: le camping sauvage est souvent interdit.

Par «camping sauvage», on entend le fait de passer la nuit dans un petit campement aménagé dans la nature. Le Club Alpin Suisse (CAS) explique que les règles ne sont pas les mêmes partout dans notre pays.

Les règlements sont du ressort des cantons et dans de nombreuses communes, il existe des dispositions spéciales concernant le camping, s'additionnant aux directives cantonales.

Vous l'aurez compris: si vous souhaitez planter votre tente quelque part, le mieux est d'appeler la commune concernée ou l'office du tourisme, qui pourra vous informer des règles en vigueur.

L'amende peut être salée

Globalement, il y a tout de même des interdictions à connaître, sous peine d'être amendé.

La facture d'une nuit sous tente illicite peut aller d'une quarantaine à quelques centaines de francs, voire dépasser les 1000 francs dans les zones protégées, selon le site du TCS.

Il est strictement interdit de camper: dans certaines zones protégées ou interdites d'accès

dans le Parc national suisse

dans les districts francs fédéraux

dans les réserves naturelles (sauf exception)

dans les zones de tranquillité pour la faune sauvage (pendant la période de protection)

Sachez qu'en principe, les forêts et les pâturages sont accessibles à tous selon le Code civil suisse, mais il faut connaître les bons usages et choisir le lieu adéquat.

Généralement, camper au-dessus de la limite de la forêt ne pose pas de problème d’un point de vue écologique, relève le CAS. Mais là aussi, il convient de se faire discret afin de perturber le moins possible un environnement qui n'est pas le vôtre. Et il faut penser à tout: du bruit à la gestion des déchets jusqu'aux besoins naturels, le camping sauvage a des codes bien précis.

Les bon usages Respectez la nature

Choisissez un lieu approprié

Respectez les animaux sauvages, évitez le bruit. La forêt (et sa lisière) constitue l’habitat paisible de nombreux animaux, en particulier au crépuscule et pendant la nuit.

Tenez-vous aux infrastructures existantes (chemins, places de feux de camp, bâtiments alpestres, refuges), évitez le bruit et les lumières gênantes.

Laissez le site dans le même état que celui dans lequel vous l’avez trouvé

Emportez vos déchets

Ne faites «vos besoins» dans la nature qu’en cas d’urgence absolue. Les germes fécaux peuvent en effet être nuisibles aux animaux. Si vous n’avez pas d’autre solution: enterrez vos excréments. Un campeur sauvage a toujours une petite pelle avec lui

Ne laissez pas le papier toilette dans la nature, mettez-le dans un sac-poubelle et emportez-le

Ne faites pas de feu, c’est dangereux et cela perturbe la faune

Source: CAS

Vidéo sur le camping... à Paléo