Des footballeurs célèbres, des multimillionnaires et des mariages à plus d'un million de francs : en vingt-deux ans de carrière, Evelyne Schärer a accompagné plus de 650 couples. Dans cet entretien, l'organisatrice de mariages zurichoise révèle les erreurs que les futurs époux commettent régulièrement — et explique pourquoi elle se retrouve souvent à jouer les trouble-fête.

« Il n'y a pratiquement aucune limite en termes de budget. Le mariage le plus cher que j'ai organisé disposait d'un budget d'environ un million de francs » : Evelyne Schärer, organisatrice de mariages chez Your Perfect Day. (Photo symbolique/montage).

Une wedding planner se confie Elle a organisé 650 mariages: presque tous les mariés regrettent cette erreur

Madame Schärer, vous avez déjà organisé des mariages de célébrités et de millionnaires. En quoi ces célébrations diffèrent-elles de celles organisées avec un budget plus modeste?

Evelyne Schärer: Il y a bien sûr des particularités, comme la sécurité, les accords de confidentialité ou la présence d’invités célèbres. J’ai notamment eu l’occasion d’accompagner les mariages des anciens footballeurs professionnels Marco Streller et Alex Frei, ainsi que ceux du pilote de Formule 1 Timo Glock et de l’ancien cycliste professionnel Jan Ullrich. Jan Ullrich m’a particulièrement surprise sur le plan humain: il s’est montré incroyablement courtois et agréable. Beaucoup de mes clientes et clients sont des entrepreneurs à succès ou des multimillionnaires. Mais au fond, ce sont aussi simplement des personnes qui souhaitent se marier.

Quel a été le mariage le plus cher que vous ayez organisé?

Il n'y a pratiquement aucune limite vers le haut. Le mariage le plus cher que j'ai organisé disposait d'un budget d'environ un million de francs. La moyenne pour nos mariages se situe toutefois entre 60'000 et 70'000 francs.

Qu'est-ce qui caractérise un mariage à un million? À quoi sert tout cet argent?

On peut citer comme exemple un piano à queue transparent destiné à la pianiste, qui avait fait le voyage depuis les États-Unis. Le piano devait venir de l'étranger, tout comme la personne chargée de l'accorder. Les mariés ont pris en charge le billet d'avion et l'hôtel de la pianiste, le transport du piano à queue ainsi que le déplacement et les honoraires de l'accordeur. Ce sont là des frais qui ne sont pas visibles pour les invités du mariage.

Les mariages des multimillionnaires, hommes et femmes, sont-ils différents des autres mariages?

À partir d'un certain niveau de fortune, personne ne se contente de payer le prix indiqué dans l'offre. Tout fait l'objet de négociations. On comprend alors vite pourquoi certaines personnes sont devenues si riches.

Vous travaillez au siège social de Your Perfect Day à Zurich. Où les couples zurichois préfèrent-ils se marier aujourd'hui?

C'est plutôt rare dans les environs de Zurich. Beaucoup souhaitent organiser un mariage à l'étranger. La région du lac des Quatre-Cantons est particulièrement prisée, surtout par les couples internationaux qui apprécient l'«esprit suisse». Pour notre part, nous nous sommes spécialisés depuis des années dans l'Italie. Environ 90% de nos mariages s'y déroulent, principalement en Toscane, dans le Piémont ou, plus rarement, sur la côte amalfitaine.

Et les Suisses en général?

D'après ce que je ressens, c'est rare là où j'habite. En réalité, je manque toutefois d'informations à ce sujet.

Quelles sont les erreurs les plus fréquentes commises par les futurs mariés?

Le budget, le budget, le budget. Beaucoup ont soit des attentes bien trop élevées, soit investissent là où il ne faut pas. Parallèlement, la gestion du temps est largement sous-estimée. Combien de temps faut-il pour transporter 80 invités? Y a-t-il suffisamment de places de parking? Quel est le niveau de circulation? Ce genre de questions est souvent négligé.

Dans de nombreux domaines, on constate aujourd'hui que «moins, c'est mieux». Cette tendance s'applique-t-elle également aux mariages? De nombreux couples souhaitent-ils une cérémonie aussi simple que possible?

Oui. Mais c'est justement ce qui les rend si compliquées. C'est comme pour le «no-make-up look»: pour donner l'impression de ne pas être maquillée, il faut faire appel à un spécialiste. Il en va de même pour les mariages. Ces fêtes en apparence simples sont souvent les plus complexes à organiser.

Vous vendez des rêves – vous arrive-t-il parfois de devoir les faire s'envoler?

Oui. Je vends des contes de fées, mais aussi la réalité. Je remets les choses à leur place. Un couple voulait sortir en courant d’une église bondée après la cérémonie, comme dans les films. J’ai dû leur dire: «Ça ne marche pas comme ça. Soit il n’y a personne dehors, soit l’église est vide.» Beaucoup de ce que l’on voit à la télévision ou sur TikTok est monté de toutes pièces et très éloigné de la réalité.

Il faut beaucoup de tact pour anéantir les rêves. Y a-t-il déjà eu des larmes ou des couples qui ont mis fin à leur collaboration?

Des larmes, oui, mais personne n'a encore refusé de continuer à faire appel à mes services à cause d'une évaluation réaliste. L'honnêteté, ça paie toujours.

Est-il déjà arrivé qu'un mariage n'ait pas eu lieu parce que les futurs mariés se sont tellement disputés pendant les préparatifs?

Je considère que la période des fiançailles est importante. Les valeurs d'un couple se révèlent très clairement lors de l'organisation du mariage. Nous avons eu très peu de ruptures pendant cette phase. Il s'agissait toujours de couples qui étaient en train de rédiger un contrat de mariage.

Quelle est aujourd'hui l'influence de TikTok et compagnie?

C'est extrême. Je suis souvent celle qui casse l'ambiance. Les futures mariées me montrent des photos trouvées sur Pinterest et je dois leur expliquer que la décoration à elle seule coûte plus cher que tout leur budget. Parfois, elles se retrouvent assises devant moi, les larmes aux yeux. Les réseaux sociaux créent des attentes complètement irréalistes, surtout en matière de budget.

Et où peut-on faire des économies le plus facilement?

Le nombre d'invités. La robe de mariée coûte le même prix, qu'il y ait 20 ou 200 invités. Le DJ ou le groupe de musique coûtent également le même prix. C'est le nombre d'invités qui a le plus d'impact sur le budget.

A-t-on vraiment besoin d'une organisatrice de mariage pour organiser un beau mariage?

Beaucoup pensent que c'est un luxe. Je vois les choses exactement à l'inverse. Ce sont justement les couples disposant d'un petit budget qui ont tout à gagner à faire appel à un conseiller, car cela leur permet d'éviter des erreurs coûteuses. Je sais quels prestataires correspondent à quel budget.

Y a-t-il eu des demandes auxquelles vous avez dû répondre par la négative?

Il y en a eu quelques-uns. Une fois, un couple a voulu que tous les invités enfilent spontanément un déguisement provenant d'un service de location. Un autre voulait atterrir en parachute. Ou encore, un couple de mariés devait arriver en hélicoptère – mais avant même que celui-ci ne décolle, la mariée a vomi. Dans ces cas-là, je préfère ramener les gens à la réalité.

Quelles tendances observez-vous actuellement?

Aujourd’hui, beaucoup veulent simplement se démarquer des autres de manière spectaculaire. Tout est question d’attention et de mise en scène. Personnellement, cela ne me plaît pas beaucoup. Un mariage ne devrait pas être une compétition. Il s’agit de célébrer un engagement – avec les personnes qui comptent pour soi.

Les 5 plus grosses erreurs de mariage selon une organisatrice de mariages 1. Mal évaluer le budget

Beaucoup rêvent d'un mariage « Pinterest », mais sous-estiment le coût réel de leurs envies.

Beaucoup rêvent d'un mariage « Pinterest », mais sous-estiment le coût réel de leurs envies. 2. Sous-estimer la gestion du temps

Combien de temps faut-il à 80 invités pour se rendre de A à B ? Y a-t-il suffisamment de places de parking ? Quel est le niveau de circulation ? La logistique, en particulier, est largement sous-estimée par de nombreux couples.

Combien de temps faut-il à 80 invités pour se rendre de A à B ? Y a-t-il suffisamment de places de parking ? Quel est le niveau de circulation ? La logistique, en particulier, est largement sous-estimée par de nombreux couples. 3. Vouloir tout organiser soi-même

Décorer l'église, s'occuper des compositions florales ou tout coordonner soi-même le jour du mariage : cela se solde souvent par du stress plutôt que par du plaisir.

Décorer l'église, s'occuper des compositions florales ou tout coordonner soi-même le jour du mariage : cela se solde souvent par du stress plutôt que par du plaisir. 4. Confondre les réseaux sociaux avec la réalité

Pinterest et TikTok suscitent des attentes qui, souvent, ne peuvent être satisfaites avec le budget disponible ou dans la réalité.

Pinterest et TikTok suscitent des attentes qui, souvent, ne peuvent être satisfaites avec le budget disponible ou dans la réalité. 5. Privilégier le spectacle plutôt que la fête

Les hélicoptères, les entrées spectaculaires ou les tendances virales ne garantissent pas automatiquement un mariage réussi. Ce sont les personnes et l'ambiance qui font toute la différence.

Y a-t-il une saison privilégiée pour les mariages?

Depuis 2004, j'attends toujours que les mariages d'hiver deviennent à la mode. La plupart des futures mariées rêvent d'une cérémonie en plein air. La saison s'étend d'avril à septembre.

Après plus de 650 mariages, le métier d'organisatrice de mariages est-il toujours le métier de vos rêves?

Oui, tout à fait. J'adore toujours autant faire ça. Mon rôle, c'est d'apporter mon expérience. Si je ne recommande pas quelque chose, c'est parce que j'ai déjà vécu cette situation des centaines de fois. C'est exactement pour ça que les couples font appel à moi.

Au final, qu'est-ce qui fait qu'un mariage est réussi ?

Ce n'est pas une question de budget. Quand on invite des gens attentionnés, la fête est magnifique. Si on n'invite que des fêtards, ce sera un mariage de fêtards – peu importe combien d'argent on dépense. Ce sont les gens qui comptent, pas la mise en scène. J'en ai encore la chair de poule de joie aujourd'hui.

Evelyne Schärer a fondé en 2004 l'agence de mariage Your Perfect Day. Cette experte en communication et en marketing organise, avec son équipe, des mariages dans toute la Suisse et en Italie.