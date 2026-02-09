Les moustiques sont en quelque sorte le revers d'un été chaud. Ces bestioles nous adorent, ou plutôt, elles adorent notre sang. Elles nous tourmentent au bord du lac et nous privent de sommeil. Et pour couronner le tout, elles laissent sur notre corps de minuscules piqûres qui démangent. Que faire quand ça pique vraiment ?

Les moustiques, quelle galère ! Est-ce que se gratter est dangereux et quels sont les remèdes rapides ?

La bonne nouvelle : les piqûres de moustiques sont gênantes, mais généralement sans danger. La dermatologue Jana Witte explique ce qui soulage le gonflement et les démangeaisons, et dans quels cas il faut consulter un médecin.

Pourquoi les piqûres de moustiques démangent-elles, au juste ?

Lorsque les moustiques piquent, ils ne se contentent pas de sucer le sang, ils injectent également leur salive dans la peau. L'organisme identifie ce venin d'insecte comme un corps étranger et libère de l'histamine, une substance messagère, pour se défendre. C'est cette substance qui provoque les démangeaisons. Il s'agit en fait d'une réaction allergique locale.

Pourquoi certaines personnes ont-elles d'énormes gonflements après une piqûre de moustique ?

L'intensité de la réaction allergique varie d'une personne à l'autre. Son intensité dépend de la prédisposition de chacun.

Dans quels cas faut-il consulter un médecin en cas de piqûres de moustiques ?

Si la réaction ne se limite pas à la zone cutanée touchée, mais s'étend à l'ensemble du corps. Ainsi, si vous présentez par exemple des troubles circulatoires ou des difficultés respiratoires, ou si vous développez de la fièvre ou des frissons, vous devez consulter un médecin. Cela vaut également si la piqûre s'est infectée ou si vous venez de rentrer des tropiques.

Seules les moustiques femelles nous mènent la vie dure. iStock

Que peut-on faire soi-même après une piqûre de moustique ?

Ne vous grattez surtout pas ! En effet, en vous grattant, vous étalez la salive du moustique et les démangeaisons s'aggravent. De plus, cela augmente le risque d'infection bactérienne. Le mieux est de refroidir immédiatement la zone touchée ou d'appliquer un antihistaminique local. Ces gels vendus en pharmacie peuvent également être conservés au réfrigérateur. Si vous êtes couvert de piqûres et que les démangeaisons vous gênent, vous pouvez également essayer de les soulager à l'aide d'un antiallergique en vente libre.

Les appareils électroniques anti-piqûres sont-ils efficaces contre les démangeaisons ?

Les stylos anti-piqûres électroniques sont censés soulager immédiatement les démangeaisons et le gonflement en chauffant la zone cutanée touchée, car les protéines présentes dans la salive des moustiques sont thermolabiles. Aucune étude d'envergure n'a été menée à ce sujet. Le stylo doit toutefois être utilisé immédiatement après la piqûre. On peut également, à défaut, faire chauffer une cuillère et l'appliquer un court instant sur la piqûre de moustique. Mais attention aux brûlures !

10 remèdes maison contre les piqûres de moustiques :

Pas de problème si vous n'avez pas de pommade, de gel ou de crème anti-piqûres sous la main. La cuisine et le jardin regorgent de remèdes qui peuvent être utilisés pour soulager ces démangeaisons gênantes.