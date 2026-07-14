Eva Herzigová a épousé son compagnon de longue date, Gregorio Marsiaj, le 11 juillet. Selon le journal italien Il Messaggero, la top-modèle tchèque s'est unie à l'homme d'affaires italien lors d'une cérémonie civile qui s'est déroulée au Palazzo Carignano, à Turin, en Italie.

Eva Herzigová et Gregorio Marsiaj se sont mariés le 11 juillet. (Archives)

« Je ne suis pas fan du mariage »

« Je ne suis pas fan du mariage » Eva Herzigová s'est mariée

Le couple a ensuite partagé un dîner intime avec ses proches au restaurant Del Cambio.

Les représentants du mannequin de 53 ans n'ont pas encore commenté cette nouvelle. Cependant, des images circulant sur Internet montrent la nouvelle mariée en route pour le grand jour, vêtue d'une robe Lanvin blanche vintage agrémentée d'une cape. Elle tenait aussi un bouquet de fleurs blanches et arborait une seule rose blanche tressée dans ses cheveux.

Eva Herzigová et Gregorio Marsiaj, domiciliés en Italie, ont trois fils: George, 19 ans, Philip, 15 ans, et Edward, 13 ans.

Le couple s'est fiancé en 2017, Eva Herzigová déclarant simplement dans un post Instagram à l'époque: « Tu es l'élu de mon cœur! »

La top-modèle avait pourtant juré qu'elle ne se marierait plus après son divorce de Tico Torres, le batteur de Bon Jovi.

« Mon mariage avec Tico a été un échec parce que nous étions trop jeunes pour construire des bases solides ensemble », avait-elle déclaré à Contact Music en mars 2005. « Je ne suis pas fan du mariage. Une relation, c'est une évolution, et le mariage freine la progression de l'amour. Je suis une fille très indépendante et j'apprécie beaucoup la solitude. En fait, je suis comme un chat: j'aime qu'on me caresse, mais j'ai aussi besoin de m'éloigner... puis de revenir. »

Le mannequin et le batteur ont été mariés de 1996 à 1998.