Dans la région de Cortina d’Ampezzo en Italie, une commune peine à juguler l’affluence des visiteurs pendant l’été. Afin de ramener le calme, des mesures ont été prises.

Un video pubblicato sui social dalla giornalista Katia Tafner mostra la coda di persone che il 22 luglio scorso si affollavano per salire sull'autobus che porta alle Tre Cime di Lavaredo, nelle Dolomiti. Il video ha fatto il giro del web e ha scatenato un dibattito sui luoghi… pic.twitter.com/evvLXCQzY6

Dopées par les réseaux sociaux, les Trois Cimes de Lavaredo attirent de plus en plus de monde durant les vacances estivales. Pour voir de près ces montagnes, les touristes n’hésitent pas à attendre durant plusieurs heures des navettes qui les conduisent sur le site.

Conséquence : des colonnes interminables se forment le long de la route d’accès. Une situation qui déplait fortement à Nicola Bombassei, conseiller municipal d'Auronzo di Cadore et chargé de l'environnement et de l'aménagement du territoire. «Les files d'attente le long de la route ne sont pas acceptables. Nous en sommes conscients et allons étudier les moyens de réduire l'affluence», explique l’édile dans des propos relayés par le «Corriere della Sera».

Offre renforcée

«Par rapport à l'an dernier, nous enregistrons un nombre record de visiteurs, alors même que nous limitons l'accès pour la deuxième année consécutive et encourageons fortement les réservations en ligne afin d'éviter une trop forte affluence sur place», détaille-t-il encore.

Ces réservations ont permis de limiter quelques peu le chaos en attendant l’éventuelle construction d’un téléphérique pour atteindre directement le site tant prisé.

Mis sous pression, le service de bus qui gère les navettes présentes sur place a décidé de renforcer son offre. «Nous surveillons en permanence les flux de visiteurs et adaptons notre offre en fonction des besoins», précise Gabriele Mariani, directeur des opérations de Dolomiti Bus, dans le «Corriere della Sera».