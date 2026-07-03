Euro Millions Le jackpot de 73,93 millions de francs est tombé

Une personne a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l’Euro Millions de vendredi. Elle remporte au total 73,93 millions de francs. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 2, 12, 17, 25 et 39 et les étoiles 1 et 2.