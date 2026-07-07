Au sommet du Grand-Chamossaire, à 2110 mètres d'altitude, une nouvelle attraction a vu le jour: la «Balanc’AIR». Il s'agit d'une balançoire géante, qui peut accueillir jusqu'à trois personnes.

Une balançoire géante attend les amateurs de sensations fortes au Grand Chamossaire, sur les hauts de la station de Villars-sur-Ollon (VD). Vidéo: Télé-Villars-Gryon-Diablerets

La première balançoire géante de Suisse inaugurée à Villars Une balançoire géante attend les amateurs de sensations fortes au Grand Chamossaire, sur les hauts de la station de Villars-sur-Ollon (VD). Vidéo: Télé-Villars-Gryon-Diablerets

Grand frisson La première balançoire géante de Suisse est à découvrir à Villars !

C'est une première en Suisse, annoncent les remontées mécaniques Télé-Villars-Gryon-Diablerets. Une balançoire géante a été inaugurée le week-end dernier au Grand Chamossaire, sur les hauts du domaine de Villars, à 2110 mètres d'altitude.

Télé-Villars-Gryon-Diablerets

La nouvelle attraction a déjà attiré 500 amateurs de grand frisson lors de son ouverture. On peut s'y installer en trio, la Balanc’AIR est tractée en arrière jusqu’à 90°, puis larguée: le mouvement de bascule est le même que celui des balançoires de notre enfance, mais la sensation est évidemment décuplée par la taille de l'engin, de même que par le paysage qui s'offre aux visiteurs. L'expérience dure 2 à 3 minutes.

Un premier pas vers une offre quatre saisons

Il sera désormais possible de se balancer ainsi au sommet du Grand Chamossaire été comme hiver. L'idée est de diversifier l'offre touristique pour une destination qui, pour l'heure, réalise 95% de son chiffre d’affaires entre décembre et mars.

« Cette situation n’est pas viable à long terme en raison du changement climatique et de l’enneigement plus incertain en hiver en dessous de 1’600m. Nous devons donc nous transformer dès maintenant, et ramener la part de chiffre d’affaires estival à 20% dans les prochaines années » explique Martin Deburaux, directeur des remontées mécaniques.

500 amateurs de sensations fortes ont participé à l'inauguration. Télé-Villars-Gryon-Diablerets

À noter qu'un tour de balançoire coûte 8 francs par participant, mais qu'il est inclus dans le forfait des remontées mécaniques et le Magic Pass.

Les remontées mécaniques précisent encore que «le choix de la balançoire a été retenu pour son faible impact au sol et sur le paysage, son fonctionnement simple, ainsi que pour la possibilité de l’implanter dans un secteur déjà équipé d’infrastructures touristiques et d’une antenne de télécommunication».