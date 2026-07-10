Après avoir passé sa carrière à éviter scrupuleusement d'être photographié, la vedette belge de la mode Martin Margiela a vendu jeudi aux enchères une partie de ses archives personnelles. Les ventes ont rapporté plus d'un million d'euros.

Mode Le créateur Martin Margiela a vendu une partie de ses archives

Les fans de ce pionnier de 69 ans, qui a pris sa retraite en 2009, ont pu mettre la main sur des pièces allant de croquis à l'une de ses blouses de travail blanches lors d'une vente à Paris que Margiela a supervisée personnellement.

La vente des 195 pièces de la collection a atteint 1,39 million d'euros, les acheteurs du Japon, de Corée du Sud et de Chine étant très représentés, a indiqué la maison Maurice Auction qui a organisé les enchères en collaboration avec Kerry Taylor Auctions.

Une paire de bottines Tabi, recouvertes de graffitis et datant de 1991, a été l'objet le plus cher, à 364'000 euros.

Pas d'entretiens ni salutations

La collection comprenait aussi un prototype de l'un des masques faciaux qu'il obligeait les mannequins à porter pour ne pas détourner l'attention des vêtements, des poupées Barbie utilisées comme mannequins et des pièces Hermès conçues lorsqu'il était directeur de la création de la maison française entre 1997 et 2003.

«J'ai senti qu'il était temps de me séparer d'une partie de mes souvenirs liés à la mode», avait expliqué le créateur avant la vente.

Martin Margiela «n'a pas d'héritier et, d'une certaine façon, en organisant cette vente, il règle lui-même la question de sa succession en mettant en concurrence tous les acheteurs potentiels susceptibles d'être intéressés», a expliqué la commissaire-priseur Salome Pirson à l'AFP.

Le créateur a été très rarement photographié, n'a jamais accordé d'entretiens aux médias et s'est toujours soustrait à l'usage, adopté par la plupart de ses pairs, de venir saluer le public à la fin d'un défilé.

Dans un rare effort pour entrer en contact avec ses admirateurs, il a collaboré à une rétrospective de son travail présentée au musée du Palais Galliera à Paris en 2018.