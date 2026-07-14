7250 francs pour un appareil de Pilates? Pour certains, c'est complètement déraisonnable. Pour d'autres, c'est un investissement qui fait rêver. Derrière cet achat se cache une tendance fitness qui cartonne dans le monde entier. blue News a testé le nouveau Reformer de Technogym et s'est demandé pourquoi le Pilates connaît un tel engouement.

Aujourd’hui, les gens accordent davantage d’importance à leur santé, à leur souplesse et à leur bien-être intérieur.

En résumé Le Pilates est passé d'un simple phénomène de mode à un pilier durable de l'industrie du bien-être.

Longtemps réservés aux studios de Pilates, aux salles de sport et aux hôtels, les Reformers séduisent désormais de plus en plus de particuliers.

S'il ne remplace pas une séance de musculation, le Reformer constitue un complément intéressant.

blue News a demandé à la Dre Christina Röcke, directrice scientifique du Centre de gérontologie de l'Université de Zurich, pourquoi certaines personnes sont prêtes à dépenser plusieurs milliers de francs pour leur santé et leur bien-être. Résumé créé avec

Technogym lance son tout premier Reformer. Prix: 7250 francs, hors TVA et installation. À ce tarif-là, on peut s'offrir des années d'abonnement à une salle de sport avec cours inclus... ou partir plusieurs fois en vacances bien-être.

Une chose est sûre: le Reformer a de l'allure. Et il inspire confiance. C'est dans l'Orangerie historique du musée arboricole Enea, à Rapperswil-Jona, que Francesca Timpano nous accueille pour une séance de 45 minutes. Le décor est à l'image de la tendance: des arbres, le chant des oiseaux et un matcha latte à la place du café.

Dès les premières fentes, une chose saute aux yeux: les exercices ont l'air bien plus simples qu'ils ne le sont en réalité. Le pied arrière posé sur la barre, le pied avant sur la plateforme mobile... tout se met à bouger. Il faut rester concentré, garder le gainage et surtout éviter de perdre l'équilibre. Après quelques répétitions, le mouvement devient plus naturel et les exercices, qui sollicitent autant la force que l'équilibre, s'enchaînent beaucoup mieux.

Mais sent-on vraiment ses muscles travailler? La question mérite d'être posée, le Pilates ayant encore souvent la réputation d'être une discipline plutôt douce. «Si, après une heure, vous avez seulement l'impression de vous être étiré, c'est que vous n'avez pas vraiment fait de Pilates», sourit Francesca Timpano. Au programme: ab curls, squats, planches et lunges. Si les exercices sont exigeants, c'est surtout grâce à leur progression. Les ressorts de l'appareil, qui pèse 110 kilos, ajoutent une résistance supplémentaire. C'est d'ailleurs ce qui distingue principalement le Reformer du Pilates sur tapis. «C'est comparable à un entraînement avec des haltères: on ajoute de la résistance au corps», explique l'instructrice.

Et effectivement, après plusieurs séries, les muscles commencent à chauffer. On a clairement le sentiment d'avoir travaillé. Le lendemain, les 45 minutes se rappellent encore au bon souvenir des cuisses. La sortie running prévue est repoussée au lendemain. Difficile de parler d'une simple séance d'étirements.

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Le rêve du «Pilates Body»

Pour autant, le Reformer ne remplace pas une salle de sport, précise Francesca Timpano. Selon elle, il complète parfaitement un programme mêlant musculation pour développer la masse musculaire, Pilates pour renforcer le centre du corps et, de temps en temps, des séances plus intenses de HIIT comme Barry's. Son constat est simple: les meilleurs résultats viennent d'une combinaison de plusieurs formes d'entraînement.

Nombreux sont aussi ceux qui espèrent transformer leur silhouette. Sur les réseaux sociaux, le boom du Pilates, qui s'est accéléré pendant la pandémie, a largement été porté par le fameux «Pilates Body». Dans le monde du fitness, ce terme désigne un corps tonique, une sangle abdominale solide et une posture bien droite. Mais l'experte tempère: «Le Pilates ne permet pas, à lui seul, d'obtenir le physique que l'on voit souvent sur les réseaux sociaux. Les changements corporels dépendent de nombreux facteurs, comme l'alimentation, l'intensité des entraînements ou encore les autres activités sportives.»

Le Pilates, un luxe assumé

Aujourd'hui, le phénomène dépasse largement la simple recherche d'un corps parfait. «Le succès du Pilates est étroitement lié à l'intérêt croissant pour le renforcement du centre du corps et le bien-être global», explique Cristiano Zemella, directeur du développement B2C chez Technogym. «Avant, on recherchait surtout un six-pack ou un corps musclé. Aujourd’hui, les gens accordent davantage d’importance à leur santé, à leur souplesse et à leur bien-être intérieur.»

Jusqu'ici, les Reformers étaient surtout présents dans les studios de Pilates, les salles de sport ou les hôtels. Désormais, de plus en plus de particuliers s'en équipent également. Technogym

Le Pilates reste encore une discipline majoritairement féminine, mais les hommes sont de plus en plus nombreux à s'y intéresser. «Ils ne cherchent plus seulement à prendre du muscle. Ils veulent aussi gagner en mobilité, en équilibre et en qualité de vie.»

Jusqu'ici, les Reformers étaient surtout présents dans les studios de Pilates, les salles de sport ou les hôtels. Désormais, de plus en plus de particuliers s'en équipent également. Selon Technogym, près de 40% de son chiffre d'affaires provient déjà de clients privés, une part qui devrait encore augmenter. «Les personnes qui possèdent déjà tout sur le plan matériel investissent de plus en plus dans leur santé», observe Cristiano Zemella. «La Suisse est d'ailleurs l'un des pays où la demande est la plus forte.» Installer un Reformer chez soi peut rapidement représenter un investissement à cinq chiffres.

blue News a demandé à la Dre Christina Röcke, directrice scientifique du Centre de gérontologie de l'Université de Zurich, pourquoi certaines personnes sont prêtes à dépenser autant pour leur santé et leur bien-être.

Pour elle, cette tendance n'a rien de surprenant. «Je ne suis pas étonnée que certaines personnes investissent beaucoup d'argent dans leur santé... ou du moins pensent le faire», explique-t-elle. Elle rappelle toutefois que les compétences en matière de santé restent fortement liées au niveau d'éducation et aux ressources financières. Selon elle, les deux piliers les plus importants pour rester en bonne santé et vieillir en bonne santé demeurent une activité physique régulière et de bonnes relations sociales. «Et cela ne coûte pas forcément cher.»

Reste enfin une question très pratique: la place. L'appareil peut certes être rangé à la verticale, mais son poids et ses dimensions ne permettent pas de le déplacer facilement tous les jours.

Au final, dépenser plus de 7000 francs pour un Reformer reste un choix très personnel... et aussi une question de place. Si de plus en plus de particuliers investissent dans des équipements de fitness haut de gamme, c'est bien la preuve que le bien-être, la santé et la longévité occupent une place grandissante. Comme le rappelle la Dre Christina Röcke, ces objectifs ne passent toutefois pas uniquement par des équipements coûteux.

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