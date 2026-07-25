Un bracelet connecté peut-il détecter une grossesse avant même qu'un test ne soit positif? Sur les réseaux sociaux, de nombreuses utilisatrices le affirment. Les preuves scientifiques quant à la fiabilité de ces indications restent toutefois insuffisantes à ce stade.

Les utilisatrices de l'Oura Ring indiquent que cette bague connectée détecte une grossesse dès les tout premiers stades.

SLa bague de fitness a tiré la sonnette d'alarme, alors même que Ravika se sentait en pleine forme. En plein voyage d'anniversaire avec son mari, sa bague Oura a soudainement affiché un mauvais score de santé : fréquence cardiaque et température corporelle élevées, variabilité de la fréquence cardiaque en baisse. Cette Britannique de 34 ans n'avait dans un premier temps aucune explication à ces signaux, rapporte la «BBC».

Ses valeurs ne revenant pas à la normale au bout d'une semaine, la juriste a cherché des réponses sur Internet. Elle y a découvert de nombreux témoignages de femmes affirmant que leur bracelet connecté leur avait déjà fourni des indices de grossesse à partir de leurs données corporelles — et ce, avant même qu'un test ne soit positif.

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Peu après, Ravika a elle-même fait un test de grossesse, dont le résultat s'est révélé positif.

Des résultats de mesure inhabituels

Peu après, Ravika a ressenti des crampes abdominales. Son bracelet lui signalait simultanément que son organisme subissait un stress important. Elle a consulté une médecin, qui lui a demandé de revenir dix jours plus tard pour des examens complémentaires — le temps nécessaire pour déterminer si la grossesse évoluait normalement.

L'Oura Ring mesure notamment le sommeil, la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, la température corporelle, l'activité physique et la récupération. Les données sont analysées via l'application Oura et fournissent des informations sur votre état de santé. www.imago-images.de

Durant cette période, elle surveillait en permanence les données de santé affichées par l'application. La nuit, elle se réveillait régulièrement pour vérifier l'évolution de sa température corporelle et d'autres paramètres. Avec le recul, elle qualifie elle-même ce comportement d'obsessionnel. Dans cette situation d'incertitude, ces données lui semblaient relever d'une question de vie ou de mort.

Des indices précoces

En règle générale, le premier signe d'une grossesse reste l'absence de règles — c'est aussi à partir de ce moment que la plupart des tests de grossesse deviennent fiables. Certaines femmes rapportent pourtant sur les réseaux sociaux et les forums en ligne que leurs bracelets connectés auraient détecté des changements bien avant ce stade.

Les trackers d'activité et les montres connectées sont très répandus en Suisse également. Si les premiers se concentrent sur les données de santé et d'activité physique, les secondes offrent des fonctionnalités supplémentaires — téléphonie, messagerie, applications. Selon Statista, quelque 1,2 million de personnes utilisaient une montre connectée en 2022, et 340 000 autres un bracelet de fitness. À cela s'ajoutent les bagues connectées, comme l'Oura Ring, qui se portent discrètement au doigt et surveillent notamment la fréquence cardiaque, la température corporelle et le sommeil.

La température corporelle fournit des indications importantes

L'un des premiers changements physiques observés pendant la grossesse concerne la température corporelle. Après l'ovulation, elle reste d'abord élevée, puis redescend généralement peu avant les règles. En cas de grossesse, elle se maintient le plus souvent à un niveau élevé.

Les bracelets connectés équipés d'un capteur de température sont en mesure de détecter ce changement — ce qui explique qu'ils soient de plus en plus utilisés par les femmes qui cherchent activement à concevoir.

Au fil de ses recherches, Ravika est également tombée sur des témoignages de femmes persuadées que leur Oura Ring leur avait annoncé non seulement leur grossesse, mais aussi, par la suite, une fausse couche, grâce à des alertes de stress inhabituelles.

C'est le cas de Sofia, 32 ans, qui a subi deux fausses couches avant de mener une grossesse à terme et d'avoir aujourd'hui un fils de cinq mois, rapporte la BBC.

Lors de ses deux premières grossesses, elle avait constaté une chute soudaine de la température dans les données de sa bague, avant même que la fausse couche ne soit médicalement confirmée. Lors de sa troisième grossesse, une alerte de stress accru accompagnée d'une élévation persistante de la température l'a conduite à faire un test — qui s'est révélé positif.

Bien que cette grossesse se soit déroulée sans complications, Sofia consultait ses données presque quotidiennement. Ce n'est qu'au bout de sept à huit semaines qu'elle a délibérément retiré sa bague, pour ne pas laisser l'anxiété prendre le dessus.

Trop de données, trop de stress

Stuart Lavery, spécialiste de la médecine de la reproduction à l'University College Hospital de Londres, comprend pourquoi tant de femmes recourent à ces technologies. Celles qui souhaitent concevoir un enfant veulent en avoir la confirmation le plus tôt possible, a-t-il confié à la BBC.

Il met néanmoins en garde contre une surinterprétation de ces données : les preuves scientifiques quant à la fiabilité de ces mesures sont encore insuffisantes. Sans données solides, le risque est d'alimenter inutilement l'incertitude et la pression psychologique.

Le spécialiste anticipe un recours croissant aux objets connectés à l'avenir, mais insiste : ils ne doivent en aucun cas être considérés comme des outils de diagnostic fiables.

Oura souligne de son côté que les données mesurées ne doivent servir qu'à titre indicatif. Les grossesses sont souvent source d'incertitude, indépendamment de tout appareil connecté — en particulier lors d'une première grossesse. L'entreprise recommande aux utilisatrices de cesser temporairement de consulter activement l'application si elles se sentent dépassées. La bague peut continuer à collecter des données, mais ne saurait en aucun cas remplacer un suivi médical.

Pour Ravika, l'histoire s'est terminée douloureusement : elle a fait une fausse couche. À 34 ans, elle souhaite retenter sa chance. Elle ne sait pas encore si elle portera à nouveau sa bague connectée. Son expérience lui a montré que les données de santé peuvent être une source de stress supplémentaire — si elle retombait enceinte, elle retirerait probablement sa bague.