La chaleur est un des dangers naturels les plus mortels. Chaque année, des milliers de personnes meurent à cause de températures extrêmes. Mais pourquoi la chaleur met la vie en danger?

Pour survivre, l'être humain doit maintenir sa température corporelle à environ 37 degrés. La vie se trouve menacée si cette température est plus élevée durant une longue période.

Températures extrêmes Quand la chaleur devient mortelle: voilà ce qui se passe dans le corps

Pourquoi la chaleur est-elle dangereuse pour le corps?

Pour survivre, l'être humain doit maintenir sa température corporelle à environ 37 degrés. La vie se trouve menacée si cette température est plus élevée durant une longue période. Le corps ne fonctionne que dans une fourchette étroite de températures. Une température trop haute perturbe le travail des enzymes, des cellules et des organes. Elle peut à long terme endommager le cerveau, le coeur et les reins et, dans des cas extrêmes, causer des défaillances d'organes.

Comment le corps cherche-t-il à se refroidir?

Lorsque la température du corps s'élève à cause de la canicule, celui-ci prend des contre-mesures pour faire baisser cette température. Concrètement, il essaie de dissiper la chaleur à travers la peau.

Les vaisseaux sanguins dans la peau s'élargissent afin de pouvoir évacuer la chaleur sur une plus grande surface. Plus de sang se trouve à la périphérie pour se débarrasser du chaud. La pression sanguine diminue, alors que le coeur bat plus vite.

Là réside le premier danger. Pour le système cardiovasculaire, il s'agit d'une véritable contrainte. Les personnes âgées et celles dont le coeur est fragile sont particulièrement vulnérables.

Que se passe-t-il quand la peau devient trop chaude?

Si l'épiderme est trop chaud, le corps essaie de se refroidir grâce à la transpiration. Il apporte de l'eau à la surface du corps, qui s'évapore. Ce processus réclame de l'énergie, et cette énergie provient de la chaleur du corps. L'évaporation de la transpiration retire de la chaleur au corps et le rafroidit.

Ici se situe le deuxième danger. A cause de la transpiration, le corps perd de l'eau, ce qui peut conduire à une déshydratation. Le corps perd aussi des sels minéraux, comme du magnésium et d'autres électrolytes importants.

A quelle température la chaleur devient-elle dangereuse?

On ne peut pas vraiment le dire, car à côté de la température, un autre facteur joue un rôle essentiel. Il s'agit du degré d'humidité de l'air. C'est ce dernier qui détermine la façon dont va fonctionner le système de refroidissement du corps à travers la transpiration. Une humidité de l'air élevée signifie que l'environnement est déjà saturé d'humidité. Cela veut dire que la couche de transpiration sur la peau ne s'évapore que très lentement ou même pas du tout. Le corps n'arrive ainsi pas bien à se refroidir.

Le risque d'une hyperthermie augmente. Les experts ont recours au principe du thermomètre mouillé pour déterminer la température à laquelle le système de refroidissement par évaporation peut fonctionner. L'expérience reproduit ce qui se passe dans le corps avec la transpiration.

A un taux d'humidité de 100%, la température de l'environnement et celle du thermomètre sont égales. A une température de 30 degrés et un taux d'humidité de 50%, le thermomètre mouillé affiche une température de 22,3 degrés.

Jusqu'où peut monter le mercure du thermomètre mouillé

Comme une étude de l'Université de Pennsylvanie, publié en 2022, l'a montré, une température du thermomètre mouillé de 31 degrés peut suffire à provoquer des coups de chaleur chez des jeunes gens assis à l'ombre. Il suffirait donc d'un taux d'humidité de l'air de 100% et d'une température de 31 degrés pour que des gens en bonne santé souffrent d'hyperthermie.

Cette limite de 31 degrés n'est pas totalement atteinte lorsque la température affiche 55 degrés et que le taux de l'humidité de l'air est de 20%. En Suisse, de telles températures n'ont encore jamais été enregistrées, mais dans le monde, ce genre de phénomène est de plus en plus courant.