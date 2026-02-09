La perte de cheveux ne concerne pas uniquement les hommes. Pourtant, le sujet reste encore largement tabou chez les femmes. Parallèlement, le marché des produits et traitements contre la chute de cheveux est en plein essor. Mais qu’est-ce qui fonctionne réellement ? blue News s’est entretenu avec la médecin spécialisée en médecine capillaire, la Dre Juste Baksanskaite.

En résumé Alors que 80% des hommes sont concernés par la chute de cheveux, elle touche également environ 50% des femmes après la ménopause.

Le marché des produits et traitements contre la chute de cheveux est en plein essor.

La médecin spécialisée en médecine capillaire, la Dre Juste Baksanskaite, explique ce qui fonctionne réellement.

Malgré une plus grande visibilité des sujets de santé liés à la chute de cheveux sur les réseaux sociaux, le phénomène reste encore tabou chez les femmes. Résumé créé avec

Le prince William est probablement la célébrité la plus connue souffrant de perte de cheveux. Et il ne cherche même pas à la dissimuler. Chez le coiffeur, il a un jour plaisanté en disant qu’il ne lui restait plus beaucoup de cheveux sur lesquels s’attarder. Alors qu’il prend ses zones dégarnies avec humour, le sujet reste largement passé sous silence dans de nombreux pays. Après plusieurs semaines d’absence à l’entraînement, le footballeur Xherdan Shaqiri est soudainement apparu sur le terrain avec une chevelure bien fournie, sans jamais avoir confirmé le recours à un quelconque traitement.

Le prince William aborde la question de la perte de cheveux avec légèreté. (Archives) Getty Images

Michèle Burkart, elle, a choisi une autre voie. Elle a décidé de contribuer à lever le tabou. Dans une vidéo publiée sur Instagram, l’épouse de Manu Burkart, membre du duo «Divertimento», s’est adressée à ses abonnés en ces termes: «Peut-être que vous êtes dans la même situation. Depuis quelques mois, je souffre d’une forte chute de cheveux.» Elle a ensuite expliqué qu’elle suivait une thérapie PRP, à base de son propre sang. «Ça fait trèèès mal», dit la Suissesse de 42 ans dans la vidéo.

Chez les femmes, le sujet reste tabou

Les femmes qui parlent ouvertement de leur chute de cheveux restent encore une exception. Alors que le phénomène est beaucoup plus normalisé chez les hommes, il demeure tabou chez les femmes. «Aujourd’hui, j’ai par exemple reçu un patient qui m’a dit: ‹Vous, les femmes, vous avez de la chance, cela ne vous concerne pas.› J’ai dû le contredire», raconte la médecin spécialisée en médecine capillaire, la Dre Juste Baksanskaite, à blue News. «Même si les sujets de santé comme la chute de cheveux sont devenus plus visibles grâce aux réseaux sociaux, de nombreuses femmes essaient encore de dissimuler leur perte de cheveux avec des extensions ou des sprays.»

Alors que 80% des hommes sont concernés, la chute de cheveux touche également environ 50% des femmes après la ménopause. «De nombreuses femmes perdent aussi temporairement leurs cheveux après une grossesse ou lors de changements hormonaux», explique la médecin de la Māra Haarklinik Zürich. «Je vois de plus en plus de femmes qui cherchent de l’aide et souhaitent agir contre leur chute de cheveux.»

Les hommes souffrent eux aussi de golfes temporaux et de zones dégarnies. «À la base, la chute de cheveux n’est pas une maladie. Mais dès lors qu’une personne en souffre, il faut prendre cela au sérieux. Je reçois aussi des patients de plus de 60 ans qui considèrent leurs cheveux comme une partie importante de leur apparence et souhaitent suivre un traitement», explique la Dre Juste Baksanskaite.

«Plus la chute de cheveux est traitée tôt, meilleures sont les chances de succès»

Jusqu’à présent, il n’existe pas de remède miracle contre la perte de cheveux. «C’est pourquoi les entreprises investissent beaucoup d’argent dans de nouveaux produits et traitements.» Shampoings, sérums ou huiles capillaires contenant des ingrédients comme la caféine, la biotine, la racine de ginseng ou l’extrait d’oignon promettent une chevelure abondante.

Mais l’avis de la spécialiste est plutôt décevant: «Un shampooing ne peut pas à lui seul agir contre la chute de cheveux d’origine génétique, car il reste trop peu de temps sur le cuir chevelu. Il sert avant tout à prendre soin du cuir chevelu», explique Baksanskaite. «Les sérums ou produits de soin peuvent apaiser le cuir chevelu et réduire les inflammations. Ils sont généralement sans danger, mais beaucoup de personnes dépensent beaucoup d’argent dans des produits qui, au final, ne les aident pas.»

Si la cause de la chute de cheveux se trouve dans l’organisme, par exemple en cas de carence en fer ou en vitamine D ou de trouble hormonal, il faut traiter cette cause. Les produits à appliquer sur le cuir chevelu ne suffisent pas à eux seuls dans ce cas.

La chute de cheveux n’est pas une fatalité

La bonne nouvelle: la chute de cheveux n’est pas une fatalité et peut souvent être traitée – à condition d’agir tôt. «Je vois de plus en plus de jeunes qui remarquent rapidement les changements et consultent suffisamment tôt. C’est très positif, car plus la chute de cheveux est traitée tôt, meilleures sont les chances de succès», explique Baksanskaite.

La première étape consiste toujours à déterminer précisément la cause de la chute de cheveux. «Nous commençons par une anamnèse détaillée: y a-t-il des maladies préexistantes? Des médicaments sont-ils pris? Tout cela doit être pris en compte.»

La médecin examine ensuite le cuir chevelu à l’aide d’une caméra spéciale. Celle-ci permet d’évaluer précisément les follicules, la qualité des cheveux et l’état du cuir chevelu. Des analyses de laboratoire sont également nécessaires, notamment pour mesurer le fer, la vitamine D, le zinc, les hormones thyroïdiennes, la formule sanguine et, si nécessaire, le cortisol. Cela permet de déterminer s’il existe une carence ou si la chute de cheveux est d’origine génétique. Ce n’est qu’ensuite que le traitement approprié est choisi.

En cas de chute de cheveux d’origine génétique, des médicaments comme le minoxidil ou le finastéride peuvent être envisagés après évaluation médicale. Un traitement médicamenteux peut entraîner des effets secondaires et doit généralement être poursuivi sur le long terme. Il n’existe toutefois aucune garantie à 100% qu’il soit efficace. La chute de cheveux d’origine génétique ne peut pas être guérie, mais seulement stabilisée et parfois améliorée. Une fois les follicules morts et une calvitie installée, les médicaments ne peuvent plus les faire repousser. C’est pourquoi il est essentiel de commencer le traitement suffisamment tôt.

Une alternative aux médicaments, avec relativement peu d’effets secondaires, est la thérapie PRP, également appelée traitement par plasma riche en plaquettes, que Michèle Burkart a elle aussi testée. Le sang du patient est d’abord prélevé, puis centrifugé afin d’obtenir un plasma riche en facteurs de croissance. Celui-ci est ensuite injecté dans le cuir chevelu à l’aide de fines aiguilles, à environ deux millimètres de profondeur. Le traitement vise à stimuler les follicules, à favoriser la circulation sanguine et à réduire les inflammations.

Dre Juste Baksanskaite à propos de la thérapie PRP: le sang du patient est utilisé pour obtenir un plasma riche en facteurs de croissance, qui est ensuite injecté dans le cuir chevelu à l’aide de fines aiguilles, à environ deux millimètres de profondeur. Māra Haarklinik Zürich

Pour obtenir des résultats visibles, il faut généralement compter six à huit séances espacées d’un mois, suivies d’une séance d’entretien environ tous les six mois. Une séance coûte environ 500 francs. «Chez les personnes souffrant d’une chute de cheveux d’origine génétique très précoce et importante, le PRP ne suffit souvent pas à lui seul. Nous combinons alors le traitement avec des médicaments comme le minoxidil ou le finastéride», explique la médecin.

Lorsque des golfes temporaux ou des zones dégarnies sont déjà apparus, seule une greffe de cheveux peut souvent encore être envisagée, car les follicules sont déjà morts. Mais une greffe de cheveux n’est pas à elle seule une solution durable. Les cheveux transplantés restent certes en place, mais les autres cheveux sensibles aux facteurs génétiques peuvent continuer à tomber. C’est pourquoi, après une greffe, une combinaison de médicaments ou de traitements PRP est généralement recommandée.

Le stress joue également un rôle

Le stress joue lui aussi un rôle dans la santé des cheveux. «Nos follicules pileux réagissent très sensiblement aux changements qui se produisent dans l’organisme. En cas de stress important, l’organisme produit davantage de cortisol. Cette hormone du stress influence le cycle du cheveu et fait passer simultanément de nombreux follicules de la phase de croissance à la phase de repos», explique la médecin.

Conséquence: les cheveux ne tombent pas immédiatement, mais généralement trois à quatre mois après l’événement stressant. «C’est pourquoi je demande toujours à mes patients et patientes: que s’est-il passé il y a trois ou quatre mois? Beaucoup ne pensent pas spontanément qu’un événement éprouvant puisse être à l’origine de leur chute de cheveux.»

Il est certes impossible de prévenir la chute de cheveux d’origine génétique. Pour préserver la santé générale des cheveux, la médecin recommande toutefois un apport suffisant en protéines, suffisamment de fer et de vitamine D, un sommeil suffisant ainsi que de limiter autant que possible le stress chronique. Cela peut notamment contribuer à réduire la chute de cheveux diffuse. «Plus on remarque tôt les changements et plus on agit rapidement, meilleures sont les chances de traitement», conclut Baksanskaite.

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