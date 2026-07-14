De nombreux cas de cyclosporose ont été signalés dans pas moins de 31 Etats américains. Cette maladie intestinale causée par un parasite s'étend de plus en plus aux Etats-Unis. Si l'on sait comment la maladie se transmet, l'origine exacte du problème n'a pas été identifiée.

De nombreux cas de cyclosporose ont été signalés dans pas moins de 31 Etats américains. (image d’illustration)

Depuis près d'un mois, une maladie gastro-intestinale virulente se propage aux Etats-Unis. Elle est connue et n'est pas nouvelle: il s'agit de la cyclosporose. «Cette infection est surtout observée sous les climats chauds, là où les moyens d'assainissement sont médiocres», indique le «Manuel MSD».

Mais ce qui est inédit, c'est le nombre de cas signalés. En principe aux Etats-Unis, on recense quelques dizaines de personnes atteintes chaque année. Mais depuis le mois de juin, près de 3000 cas ont été signalés. Et comme souvent, on estime qu'il y en a bien davantage, car toutes les personnes touchées ne se sont pas forcément annoncées.

La cyclosporose, qui doit son nom à un parasite microscopique: le protozoaire cyclospora cayetanensis, concerne actuellement 31 Etats américains, d'après les dernières nouvelles données par les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies. Le 9 juillet, le nombre de cas de cette maladie s’élevait déjà à 1'251 rien que dans le Michigan, écrit «Scientific American».

D'après le «Huffington Post», 500 cas ont été confirmés dans l’État de New York, et un nombre plus important de contaminations que la normale a aussi été relevé en Ohio, dans l’Illinois, l’Indiana, la Caroline du Nord, le Texas et le Kentucky, apprend-on de différentes sources.

Quels symptômes ?

Le parasite incriminé se trouve généralement sur des produits frais, tels que les framboises, les myrtilles et les mûres, ou les légumes verts feuillus (herbes aromatiques, salade, épinards). Il peut aussi se trouver dans l'eau. Ce qui rend la source de cette maladie si difficile à détecter, c'est que les symptômes apparaissent tardivement, soit 7 à 14 jours après l'ingestion du parasite.

Une contamination provoque des diarrhées acqueuses, aussi dites «explosives»: c'est le symptôme le plus courant. Mais on observe aussi un ballonnement abdominal et des flatulences, de la fatigue extrême, des crampes d’estomac, une perte d’appétit, une perte de poids, une légère fièvre et de la nausée.

Le gouvernement canadien -où les cas de cyclosporose sont en légère augmentation mais sans inquiéter, pour l'heure, les autorités - indique: «Sans traitement, les symptômes peuvent perdurer pendant quelques jours, voire pendant quelques mois. La plupart des gens ont des symptômes pendant 6 ou 7 semaines. Parfois, les symptômes peuvent disparaître puis revenir».

Que l'on se rassure toutefois: la maladie n'est généralement pas mortelle. Il n'empêche qu'une hospitalisation est parfois nécessaire afin de soigner la forte déshydratation induite. Sur les plus de 1200 cas recensés au Michigan, par exemple, 44 ont entraîné une hospitalisation.

Comment se prémunir d'une infection ?

Le premier conseil que donnent les entités de santé publique est de bien laver les aliments crus avant de les consommer, même si cela ne garantit pas l'éradication totale du cyclospora.

Un autre conseil est de préférer les salades entières à celles vendues en sachet, salades dont on prendra soin d'éliminer les feuilles extérieures, les plus susceptibles d'abriter des parasites. Cela dit, il convient de laver toutes les feuilles à l'eau claire.

À noter, selon «Le Devoir», que congeler les légumes frais peut aussi réduire les risques d’infection, mais sans les éliminer, alors que la cuisson détruit le parasite.

Il est également rappelé les règles d'hygiène élémentaires, telles que bien se laver les mains après être passé aux toilettes et avant de cuisiner.

Et en Suisse ?

Dans notre pays, les cas de cyclosporose sont rares et généralement isolés. À tel point que la maladie n'est pas répertoriée dans le portail d'information sur les maladies transmissibles de l'Office fédéral de la Santé publique (OFSP).

La plupart du temps, les personnes infectées par le parasite reviennent d'un séjour à l'étranger. Dans notre pays comme dans de nombreux autres, la cyclosporose est une maladie transmissible à déclaration obligatoire. C'est-à-dire que si elle est diagnostiquée, le médecin ou le professionnel de santé concerné est tenu de l'annoncer à l'OFSP, afin que toutes les mesures soient prises pour éviter une flambée des cas.

Bonne nouvelle, en l'occurence: la cyclosporose n'est pas transmissible d'humain à humain.