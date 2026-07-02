La fin d'une vague de chaleur ne signifie pas que l'on retrouve immédiatement un intérieur frais. Murs, sols et plafonds continuent à restituer la chaleur accumulée pendant plusieurs jours. Voici pourquoi, et comment limiter les dégâts avant la prochaine vague de chaleur.

Une fois la chaleur stockée au cœur du bâtiment, elle continue à être diffusée à l'intérieur, même lorsque les nuits redeviennent plus fraîches. (Image d'illustration)

Murs, sols et plafonds... La canicule est finie, mais votre logement ne refroidit pas: voici pourquoi

Les températures redescendent enfin. Pourtant, dans de nombreux logements, la sensation de chaleur persiste. La raison est simple: les bâtiments mettent plusieurs jours à évacuer l'énergie emmagasinée durant les épisodes de canicule.

Lorsque le mercure s'affole, les rayons du soleil ne réchauffent pas seulement l'air. Ils pénètrent progressivement dans les murs, les planchers et les plafonds. Une fois cette chaleur stockée au cœur du bâtiment, elle continue à être diffusée à l'intérieur, même lorsque les nuits redeviennent plus fraîches.

Interrogé par AFP, Pascal Lenormand, ingénieur spécialisé dans la sobriété énergétique des bâtiments, ce phénomène explique pourquoi il est souvent impossible de retrouver une température intérieure équivalente à celle de l'extérieur au petit matin. «La chaleur est entrée à cœur», résume-t-il.

Des bâtiments qui fonctionnent comme un thermos

Les constructions en béton ou en pierre sont particulièrement concernées. Leur forte inertie thermique leur permet de limiter les variations de température, mais elles mettent également beaucoup plus de temps à se refroidir une fois qu'elles ont accumulé la chaleur.

L'isolation joue aussi un rôle. Conçue pour conserver la chaleur en hiver, elle ralentit également son évacuation durant l'été. Résultat: même en ouvrant largement les fenêtres, le logement ne se rafraîchit que progressivement.

L'ingénieur compare ce phénomène à une baignoire remplie d'eau: plus la ventilation est efficace, plus les «trous» permettant de la vider sont grands. Mais le processus reste lent.

La stratégie pour constituer un «stock de fraîcheur»

La baisse temporaire des températures ne signifie donc pas qu'il faut changer ses habitudes. Au contraire.

Il est conseillé d'aérer abondamment lorsque l'air extérieur est plus frais que celui de l'intérieur, généralement tôt le matin ou durant la nuit, puis de refermer les fenêtres et de protéger les pièces du soleil pendant la journée.

Cette stratégie permet de constituer un véritable «stock de fraîcheur» avant une éventuelle nouvelle vague de chaleur.

Ces recommandations rejoignent celles des spécialistes du confort thermique: limiter les apports de chaleur dès les premières heures de la journée est bien plus efficace que tenter de refroidir un logement déjà surchauffé.

L’accalmie actuelle peut également servir à améliorer les mesures mises en place lors de la première canicule.

Car si les prévisions annoncent déjà un nouvel épisode de chaleur, les bâtiments, eux, n'auront peut-être pas encore eu le temps de retrouver toute leur fraîcheur.