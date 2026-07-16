En cas de baignade, notamment en été, il est recommandé de rester attentif à l'aspect de l'eau avant de s'y jeter. un simple coup d'œil peut suffire à repérer une prolifération de cyanobactéries.

L'ingestion de cyanobactéries peut provoquer des troubles digestifs et des irritations cutanées ou oculaires chez l'être humain. Chez les chiens, elle génère des vomissements, de tremblements, une salivation excessive et des difficultés à respirer.

Comment reconnaître une prolifération de cyanobactéries?

Il est important de rester attentif aux amas qui se forment à la surface de l'eau sous forme de «tapis flottant» et de prendre garde à la coloration de l'eau qui peut virer au bleu turquoise, rougeâtre ou brun-jaune.

Que faire en cas de prolifération?

En cas de présence de cyanobactéries, il s'agit d'éviter les activités nautiques telles que la natation, la plongée ou le paddle. Faire attention à ce que les enfants ne boivent pas l'eau ou ne mettent pas les galets à la bouche est également essentiel. Les animaux domestiques – les chiens – ne devraient pas nager ou boire l'eau contaminée. En cas de contact avec la peau ou les yeux, les recommandations préconisent de se rincer immédiatement à l'eau courante.

Quels symptômes surveiller?

L'ingestion de cyanobactéries peut provoquer des troubles digestifs et des irritations cutanées ou oculaires chez l'être humain. Il faudrait ainsi veiller aux divers symptômes d'intoxication: maux de ventre, diarrhée ou encore vomissements. En cas d'apparition, un médecin doit d'être contacté (Centrale téléphonique des médecins de garde: 0848 133 133).

Chez les chiens, les symptômes suivants peuvent apparaître et nécessiter une visite urgente chez le vétérinaire: vomissements, tremblements, salivation excessive, difficultés à respirer.