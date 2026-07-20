Culotte menstruelle, cup ou encore la nouvelle disc : jamais l'offre de produits menstruels n'a été aussi vaste. Pourtant, de nombreuses femmes continuent de privilégier les tampons ou les serviettes hygiéniques. blue News a rencontré les fondatrices de la start-up zurichoise Rayne pour comprendre pourquoi les innovations dans ce domaine peinent encore à s'imposer.

En résumé Malgré les nombreuses alternatives aux tampons et aux serviettes hygiéniques disponibles aujourd'hui, beaucoup de femmes continuent de privilégier les produits qu'elles connaissent par habitude.

Selon Ramona Schwarz, fondatrice de Rayne, si les produits menstruels ont si peu évolué au cours des dernières décennies, c'est en partie à cause du gender gap dans la recherche scientifique.

Les coupes menstruelles et les disques menstruels sont davantage connus des jeunes femmes, mais ils restent encore des produits de niche. Résumé créé avec

« Personne ne veut prendre le risque d'avoir une fuite ou de découvrir qu'un produit ne fonctionne pas au quotidien », explique Ramona Schwarz, fondatrice de Rayne. Cette protection menstruelle, un dispositif souple et plat en silicone médical, recueille le sang pendant les règles. Bien qu'il existe aujourd'hui de nombreuses alternatives aux tampons et aux serviettes, beaucoup de femmes restent fidèles aux produits qu'elles connaissent. « On grandit avec ces produits sans vraiment les remettre en question », souligne-t-elle.

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Selon elle, cette habitude constitue l'un des principaux freins à l'adoption de nouveaux produits menstruels. Paradoxalement, le secteur a relativement peu évolué au fil des décennies, alors même que ces produits concernent la moitié de la population. Les tampons existent depuis plus de 80 ans. Pour Ramona Schwarz, cette situation s'explique aussi par un problème plus profond : « Cela est étroitement lié au gender gap. » Pendant longtemps, la recherche s'est peu intéressée au corps féminin. « Durant des décennies, les instances de recherche et de décision étaient majoritairement composées d'hommes. Cela se ressent encore aujourd'hui dans la recherche, l'innovation et les investissements », affirme-t-elle.

Quelques millimètres qui changent tout

Lorsqu'elles ont travaillé avec les fabricants, Ramona Schwarz et Désirée Dosch, managing partner de Rayne, ont presque exclusivement eu affaire à des hommes. Les échanges n'ont pas toujours été simples, car les discussions portaient souvent sur des détails comme la texture de la surface ou l'épaisseur des matériaux. « Pour eux, ces différences semblaient parfois insignifiantes. Pour nous, elles étaient essentielles », explique Désirée Dosch. Chaque fraction de millimètre faisait l'objet de discussions, car elle influence directement le confort. « Il est difficile de faire comprendre ces subtilités lorsqu'on n'a jamais soi-même porté un produit menstruel. »

Les fondatrices de la start-up zurichoise Rayne expliquent que de nombreuses femmes en périménopause utilisent la disc menstruelle à titre préventif. Raynecare

Ramona Schwarz dit également avoir été surprise par l'absence d'obligation de déclaration comparable à celle imposée aux dispositifs médicaux. En Suisse, les produits menstruels sont considérés comme des produits d'hygiène et non comme des dispositifs médicaux. « Pourtant, ils sont parfois portés pendant plusieurs heures à l'intérieur du corps, en contact direct avec les muqueuses. Cela m'a encore davantage motivée à développer un produit qui ne fasse aucun compromis. »

De la mode à la disc menstruelle

Avant de créer Rayne, Ramona Schwarz a travaillé plus de dix ans dans le design de mode. « J'avais envie de développer un produit ayant un impact sociétal plus important », confie-t-elle à blue News.

Elle s'est d'abord intéressée aux culottes menstruelles, avant de réaliser que, dans le domaine des protections périodiques, le design et les besoins des utilisatrices étaient rarement au centre des préoccupations. C'est ensuite qu'elle a découvert les disques menstruels, qui commençaient alors à émerger aux États-Unis. « C'était le premier produit pour lequel je me suis dit : c'est vraiment confortable. Je l'insère le matin, je le retire le soir et je ne le sens pas du tout. » Le problème résidait toutefois dans la manipulation. Tous les modèles qu'elle a testés étaient peu pratiques à utiliser. « C'est là que mon expérience de designer est redevenue un atout. J'étais convaincue qu'il était possible de concevoir une disc à la fois confortable et simple d'utilisation. »

Selon elle, il s'agit avant tout d'améliorer la qualité de vie. Certaines utilisatrices lui ont confié que la disc leur procurait un plus grand sentiment de sécurité au quotidien. La disc peut être portée jusqu'à douze heures, tandis que les tampons doivent être changés régulièrement, une utilisation prolongée pouvant augmenter le risque de syndrome du choc toxique, une complication rare mais potentiellement grave. Autre particularité : la fonction dite d'« auto-vidage ». Lorsqu'une femme va aux toilettes, une partie du sang menstruel recueilli peut s'écouler grâce au relâchement naturel du plancher pelvien, sans qu'il soit nécessaire de retirer la disc.

Les réseaux sociaux changent la donne

Ramona Schwarz se souvient qu'à son adolescence, les règles étaient rarement un sujet de conversation entre amies. « Ma mère m'a simplement tendu un tampon en me disant : ‹ Tiens, prends ça. › Je ne savais absolument pas comment l'utiliser correctement. »

Aujourd'hui, elle estime que la parole s'est libérée autour des menstruations. Les réseaux sociaux ont contribué à rendre le sujet plus visible. Dans le même temps, la santé des femmes occupe une place croissante dans le débat public, notamment grâce au développement de la médecine de genre, au sport de haut niveau et à l'intérêt grandissant pour le cycle menstruel et la ménopause.

Les jeunes femmes semblent particulièrement ouvertes aux alternatives aux protections menstruelles traditionnelles. Selon l'institut d'études de marché et d'opinion YouGov, 65 % des femmes âgées de 18 à 34 ans connaissent les culottes menstruelles, contre 48 % des femmes de plus de 55 ans. Les produits menstruels peuvent toutefois aussi être utiles aux femmes en périménopause. À cette période de la vie, des saignements irréguliers ou imprévus sont fréquents. Les fondatrices de Rayne expliquent que de nombreuses femmes utilisent ainsi leur disc menstruelle à titre préventif.

Les coupes menstruelles et les disques menstruels sont également davantage connus des jeunes femmes, mais ils restent pour l'instant des produits de niche.

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