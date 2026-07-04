Ils se battent pour la même révolution, mais deviennent plus tard des adversaires politiques, marquant ainsi la première grande épreuve de la démocratie américaine. Exactement 50 ans après la Déclaration d’indépendance, ils meurent tous les deux le même jour. Une coïncidence historique qui fascine encore aujourd’hui.

À l'époque, ils étaient encore amis : John Adams (au milieu) et Thomas Jefferson (à droite) travaillent avec Benjamin Franklin sur la Déclaration d'indépendance américaine. Tableau de Jean Léon Gérôme Ferris (1900).

Les 250 ans des États-Unis Adams contre Jefferson – La première épreuve décisive de l'Amérique

Si un scénariste avait inventé cette fin, on l'aurait à peine cru: trop invraisemblable.

Le 4 juillet 1826, les États-Unis d’Amérique fêtent leur 50e anniversaire. Alors que les cloches sonnent et que des discours solennels sont prononcés dans tout le pays, les deux pères fondateurs les plus célèbres du pays meurent presque en même temps.

John Adams, le deuxième président américain, dans le Massachusetts. Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis, en Virginie.

Des amis, des alliés et des rivaux acharnés.

Leur mort est entrée dans la légende. Mais leur querelle continue de faire des vagues jusqu’à aujourd’hui.

John Adams (à gauche) et Thomas Jefferson (à droite). Portraits optimisés numériquement d’après un tableau de Mather Brown. Portrait de Jefferson (1786), portrait d’Adams (1788). Imago

La légende du 4 juillet 1826

Dans la maison de la famille Adams à Quincy, au sud de Boston, l’ancien président John Adams, âgé de 90 ans, lutte pour chaque inspiration.

Dehors, c’est bruyant. Les Américains célèbrent la République pour la naissance de laquelle il s’est battu. À l’intérieur, l’une des vies politiques les plus remarquables de la jeune nation touche à sa fin.

À environ 800 kilomètres plus au sud, dans sa propriété de Monticello en Virginie, on ne sent pas grand-chose de ces festivités. Là-bas, l’ancien président Thomas Jefferson est à l’article de la mort – loin des défilés et des salves de canon qui accompagnent ce 4 juillet le 50e anniversaire de la République.

« C’est le 4 ? »

« C’est le 4 aujourd’hui ? », Jefferson aurait demandé à plusieurs reprises. Quand on lui confirme que le jour de l’indépendance est arrivé, il semble rassuré. Peu après, il meurt.

Adams n’en sait rien.

« Thomas Jefferson survit. »

« Thomas Jefferson est encore en vie », auraient été les dernières paroles de John Adams. Quelques heures plus tard, il meurt à son tour – convaincu que son vieux rival lui a survécu.

Il se trompe.

La mort des deux anciens présidents coïncide avec le 50e anniversaire de la Déclaration d’indépendance – ce document qu’ils ont co-rédigé, façonné et avec lequel ils ont ainsi marqué l’histoire.

Les hommes de la Révolution

Au printemps 1775, Adams et Jefferson se rencontrent pour la première fois – lors du Deuxième Congrès continental à Philadelphie. Là-bas, les représentants des 13 colonies britanniques discutent du conflit avec Londres – et de plus en plus aussi de la question de l’indépendance.

À première vue, les deux hommes n’ont presque rien en commun. Les États-Unis n’existent pas encore. Les colonies sont en conflit ouvert avec la Couronne à Londres.

John Adams a 39 ans, c’est un avocat réputé de Nouvelle-Angleterre et l’un des plus fervents défenseurs de l’indépendance.

Thomas Jefferson a sept ans de moins et vient de Virginie. Ce propriétaire de plantation parle peu, lit beaucoup et passe pour un brillant écrivain.

Quand les colonies américaines, en 1776, veulent déclarer leur séparation d’avec la Grande-Bretagne, Adams pousse le jeune Jefferson à prendre la plume. Des années plus tard, il explique sa décision avec sobriété : Jefferson vient de Virginie, il est populaire et écrit «dix fois mieux» que lui. C’est finalement Jefferson qui rédige la première ébauche de la Déclaration d’indépendance. Adams veille à ce qu’elle soit mise en œuvre sur le plan politique.

L’alliance fonctionne.

Dans les années qui suivent la Révolution, tous deux représentent la jeune République en tant que diplomates en Europe. Jefferson est envoyé à Paris, Adams plus tard à Londres. Malgré la distance, une amitié étroite se noue. Les deux hommes discutent de politique, de philosophie et de l’avenir de la nouvelle nation.





















1 / 11 Abigail Adams (1744-1818) est considérée comme une femme cultivée, intéressée par la politique et dotée d'une force d'opinion hors du commun pour son époque. En tant que confidente la plus proche de son mari, elle joue également un rôle important dans la relation mouvementée que celui-ci entretient avec Thomas Jefferson. Image : Imago

Jefferson se lie d’amitié particulièrement étroite avec Abigail Adams, l’épouse intelligente et passionnée de politique de son ami. Après la mort prématurée de sa femme Martha en 1782, elle devient l’une de ses plus proches confidentes. Les familles se rendent régulièrement visite. Pendant des années, bien plus que la révolution commune lie les deux hommes.

Mais déjà à l’époque, les premières fissures apparaissent.

Adams fait partie des fédéralistes, tandis que Jefferson devient la figure de proue du Parti démocrate-républicain. C’est le deuxième grand mouvement politique de la jeune Amérique.

On ne peut comparer ces camps aux démocrates et républicains d’aujourd’hui que dans une certaine mesure. Il n’y a pas de lien direct avec les partis actuels.

Dans les années qui suivent la Révolution, les divergences politiques se font de plus en plus nettes. La jeune république est confrontée à des questions fondamentales : quel doit être le poids du gouvernement central ? Quel pouvoir les États doivent-ils conserver ? Et comment organiser cette nouvelle démocratie ?

Adams prône un gouvernement central fort. Jefferson se méfie de toute concentration de pouvoir à Washington.

Les alliés de la Révolution deviennent des rivaux politiques.

L’adversaire comme vice-président

En 1796, Adams remporte de justesse l’élection présidentielle face à Jefferson. La Constitution de l’époque prévoit que le candidat arrivé en deuxième position devienne automatiquement vice-président.

Mais ils n’ont pratiquement pas à travailler ensemble. À l’époque, le vice-président a nettement moins de pouvoir qu’aujourd’hui et préside surtout les séances du Sénat. Malgré tout, cette configuration devient le symbole d’une jeune république qui doit encore trouver ses règles du jeu politiques.

Le mandat d’Adams est assombri par des crises internationales. Les lois dites Alien and Sedition Acts de 1798 sont particulièrement controversées. Ces lois visent à compliquer l’immigration et sanctionnent certaines formes de critique envers le gouvernement.

Pour Jefferson, ces lois constituent une attaque frontale contre les droits fondamentaux de la jeune république.

La première bataille de boue

Quand Adams et Jefferson s’affrontent à nouveau en 1800, il ne reste plus rien de leur ancienne amitié.

Adams met en garde contre les partisans de Jefferson, qu’il qualifie de dangereux « jacobins » – un terme qui désignait à l’époque les forces radicales de la Révolution française.

Jefferson, quant à lui, parle d’un «règne des sorcières» chez les fédéralistes. Il fait référence au climat politique qui règne après l’adoption des lois controversées contre les immigrés et les détracteurs du gouvernement, un climat qui, selon lui, est marqué par la peur, la délation et la persécution politique.

La campagne électorale de 1800 devient la première grande bataille de dénigrement de l’histoire américaine.

Les journaux proches des partis mènent une guerre des mots qui semble remarquable, même selon les critères d’aujourd’hui. Les partisans de Jefferson se moquent d’Adams en personne. De leur côté, les fédéralistes préviennent que sous Jefferson, la religion et l’ordre social s’effondreraient.

Ces accusations semblent étonnamment d’actualité.

Des journaux proches de Jefferson, comme l’«Aurora General Advertiser», reprochent à Adams de faire glisser la jeune république vers la monarchie. Ses détracteurs voient dans les controversés Alien and Sedition Acts une tentative de museler l’opposition et la presse.

De leur côté, les partisans d’Adams dépeignent Jefferson comme un radical dangereux. La «Gazette of the United States» met en garde : sous sa présidence, l’athéisme, la décomposition sociale et le chaos moral menaceraient de s’installer. Le meurtre, le vol et l’adultère seraient désormais pratiqués au grand jour.

Ce schéma semble étonnamment familier. Déjà à l’époque, les deux camps présentaient cette élection comme un choix décisif pour l’avenir de la République – tout comme lors de la dernière campagne présidentielle américaine.

Une différence est toutefois à noter :

Adams et Jefferson ne s’attaquent pratiquement pas directement en public. Ce sont leurs amis du parti, les journaux et leurs alliés politiques qui se chargent des attaques les plus virulentes. Pour des hommes de leur rang social, il n’aurait guère été convenable, vers 1800, de s’abaisser publiquement à ce niveau.

36 tours de scrutin pour accéder au pouvoir !

Le 3 décembre 1800, l’élection est terminée. Mais l’Amérique n’a pas de président.

Le président sortant John Adams s’incline certes face à Thomas Jefferson, avec 65 voix contre 73 chez les grands électeurs. Mais au lieu d’un vainqueur incontestable, la jeune nation vit une première politique : quand les voix sont comptées en février 1801, Jefferson et son collègue de parti Aaron Burr ont tous les deux obtenu exactement 73 voix de grands électeurs.

Un vrai cauchemar pour la jeune république.

En effet, la Constitution ne prévoit pas que les grands électeurs votent séparément pour le président et le vice-président. Au lieu de ça, ils attribuent deux voix. En principe, Jefferson devrait devenir président et Burr son vice-président. Mais on se retrouve dans une impasse.

La décision revient à la Chambre des représentants. C’est là que commence une guerre politique des nerfs. Les tours de scrutin s’enchaînent. Les fédéralistes, autour du président sortant John Adams, sont confrontés à un dilemme délicat : faut-il accepter Jefferson ou essayer de faire entrer Burr à la Maison Blanche ?

Ce n’est qu’après plusieurs jours de manœuvres politiques et 35 tours de scrutin infructueux que le vent tourne. Au 36e tour, Jefferson finit par s’imposer et est élu troisième président des États-Unis.

L'élection de 1800 entre dans les livres d'histoire américains comme l'une des plus dramatiques. En même temps, elle marque un tournant : pour la première fois, un gouvernement américain cède le pouvoir pacifiquement à l'opposition politique.

Le matin du 4 mars 1801, John Adams quitte Washington avant même le lever du soleil. Il ne veut pas être là quand Thomas Jefferson prêtera serment.

Pour cet ancien compagnon de route, la défaite est amère.

Les deux hommes, qui ont lutté ensemble pour l’indépendance et contribué à bâtir les États-Unis, ne se parlent plus désormais.

Les rivaux politiques sont désormais des adversaires acharnés. Rien ne laisse présager qu’ils se réconcilieront un jour.

Le président de la liberté

Pour Thomas Jefferson, alors âgé de 57 ans, cette victoire électorale marque le début de la période la plus fructueuse de sa vie politique.

John Adams, en revanche, se retire après sa défaite électorale dans son domaine de Peacefield, à Quincy. Là-bas, il se consacre surtout à sa ferme – loin du centre politique de la jeune république.

Mais la politique ne le lâche pas pour autant. Adams écrit sans relâche des lettres – à sa femme Abigail, à son fils John Quincy et à ses amis proches. Il y commente l’évolution des États-Unis et met en garde contre la polarisation croissante entre fédéralistes et républicains.

Jefferson, lui, doit gouverner – et se montre étonnamment pragmatique.

En 1803, il saisit une occasion unique : Napoléon Bonaparte veut se débarrasser de l’immense territoire de la Louisiane, à l’ouest du Mississippi. Jefferson se retrouve face à un dilemme. La Constitution ne prévoit en effet pas ce genre d’achat de terres. Il se lance quand même. Pour 15 millions de dollars, il double la superficie du pays – une superficie plus grande que l’Europe de l’Ouest.

Et cet achat n’est qu’un début. La même année encore, il envoie deux officiers, Meriwether Lewis et William Clark, en expédition dans l’Ouest encore largement inconnu. Leur mission : explorer ce nouveau territoire, le cartographier et trouver un chemin jusqu’au Pacifique.

Pendant que Jefferson façonne l’avenir des États-Unis, Adams continue d’agir en coulisses. Son projet politique le plus important s’appelle désormais John Quincy Adams – son fils aîné, qu’il a eu avec Abigail. Ce sénateur en pleine ascension compte parmi les plus grands talents politiques de sa génération. Par ses conseils, ses critiques acerbes et une correspondance inlassable, l’ancien président accompagne sa carrière.

Il a quitté la scène principale, mais il continue d’exercer son influence.

Les limites de la liberté

À l’été 1804, Thomas Jefferson reçoit la visite de l’un des hommes les plus célèbres de son époque.

Alexander von Humboldt – naturaliste et explorateur – vient de terminer un voyage d’exploration de cinq ans à travers l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud.

Alexander von Humboldt a parcouru les tropiques avec le regard d’un naturaliste – et la conscience d’un philosophe des Lumières. Il a vivement condamné l’esclavage qu’il a observé en Amérique espagnole. Portrait de Friedrich Georg Weitsch (1806). Wikipedia

Jefferson suit les voyages d’exploration d’Humboldt avec beaucoup d’intérêt. Lorsque cette star de la science arrive à Washington, le président l’invite à la Maison Blanche. Les deux hommes s’entendent tout de suite. Pendant des heures, ils parlent de géographie, de cartes, de ressources minières et de l’avenir du continent américain.

En Amérique espagnole, Humboldt a vu de ses propres yeux la réalité de l’esclavage et de la domination coloniale. Il perçoit donc chez l’auteur de la Déclaration d’indépendance une contradiction qui marque encore aujourd’hui sa réputation.

C’est Jefferson lui-même qui, en 1776, a écrit ces mots célèbres dans le projet de la Déclaration d’indépendance : «All men are created equal» – tous les hommes sont créés égaux.

En même temps, ce propriétaire terrien a maintenu des centaines de personnes en esclavage tout au long de sa vie.

Humboldt admire la Révolution américaine, mais il voit dans l’esclavage sa plus grande imperfection. Pour lui, c’est non seulement un crime moral, mais aussi un obstacle au progrès et à la prospérité.

Joseph J. Ellis, lauréat du prix Pulitzer et l’un des biographes les plus connus de Jefferson, le classe parmi les présidents les plus influents des États-Unis. Mais en même temps, presque aucune autre figure n’a incarné aussi clairement les contradictions de la Révolution américaine que lui.

Quand Jefferson quitte la Maison Blanche en 1809, après avoir été le troisième président des États-Unis, il est quand même considéré comme l’un des hommes d’État les plus importants de sa génération.

À cette époque, ça fait des années qu’il n’a plus échangé un mot avec John Adams.

La rupture semble définitive.

Une lettre à laquelle personne ne s’attend

Adams vit reclus dans le Massachusetts. Jefferson passe ses journées à Monticello, en Virginie.

La Révolution remonte à plusieurs décennies. Beaucoup de leurs compagnons d’armes sont morts depuis longtemps.

Mais il y en a un qui ne perd pas espoir.

Benjamin Rush, médecin, père fondateur et cosignataire de la Déclaration d’indépendance, connaît les deux hommes depuis l’époque de la Révolution. Une amitié étroite le lie à Adams, tandis qu’il admire Jefferson en tant que penseur politique. La brouille entre les deux hommes ne le laisse pas indifférent.

Pendant des années, Rush tente de réconcilier ses anciens compagnons d’armes. Il écrit des lettres, transmet des messages et leur rappelle leur histoire commune.

Rush ne néglige aucun moyen. Dans une lettre, il raconte même un rêve dans lequel Adams et Jefferson renouent avec leur ancienne amitié. «J’ai rêvé que M. Adams et toi-même aviez renoué avec votre intimité et votre affection d’autrefois», écrit-il à Jefferson.

Personne n’aurait parié sur une réconciliation. Mais les choses commencent alors à bouger.

Adams fait le premier pas.

Le jour de l’An 1812, l’ancien président prend la plume.

Jefferson répond quelques semaines plus tard.

Ce qui commence comme un rapprochement prudent se transforme en l’une des correspondances les plus extraordinaires de l’histoire américaine.

Au cours des quatorze dernières années de leur vie, les deux présidents échangent plus de 150 lettres.

Ils discutent de politique, de religion, de philosophie et de l’avenir des États-Unis. Ils continuent à se contredire. Mais ils se remettent à s’écouter l’un l’autre.

Leur correspondance devient de plus en plus un bilan de l’histoire fondatrice des États-Unis. Ils se remémorent la Révolution, discutent de ses succès et se demandent comment les générations futures jugeront leur œuvre.

Pour autant, ils ne se contentent pas de regarder en arrière. Dans une lettre adressée à Adams en 1816, Jefferson écrit une phrase qui compte encore aujourd’hui parmi les plus célèbres :

«I like the dreams of the future better than the history of the past.»

Il préfère les rêves d’avenir à l’histoire du passé.

C’est la voix d’un homme qui, malgré toutes les luttes politiques et les déceptions personnelles, n’a pas perdu sa foi dans le progrès et l’avenir de la jeune république.

Au fil des années, quelque chose qui semblait perdu depuis longtemps refait surface entre eux deux :

la confiance.

« Toi et moi, on ne devrait pas mourir avant de s’être expliqués l’un à l’autre. »

« Toi et moi, on ne devrait pas mourir avant de s’être expliqués l’un à l’autre », écrit Adams à Jefferson.

Les adversaires politiques redeviennent des amis.

Une leçon pour la démocratie d’aujourd’hui

Aujourd’hui, l’importance historique de John Adams et Thomas Jefferson ne réside pas seulement dans la Déclaration d’indépendance ou dans leurs mandats présidentiels.

Les historiens voient surtout leur véritable contribution dans le fait qu’ils incarnent le premier grand conflit politique des États-Unis.

Ils se disputent sur presque tout : le pouvoir de l’État, le rôle de la presse, les relations avec l’Europe.

Leurs partisans mènent une campagne électorale pleine d’attaques personnelles, de scénarios apocalyptiques et de soupçons mutuels.

Et pourtant, la jeune république surmonte ce conflit : la passation de pouvoir se déroule sans heurts, la démocratie tient bon.

Il faut des années aux deux présidents pour surmonter leur différend personnel. Mais au final, ils acceptent tous les deux quelque chose qui fait encore aujourd’hui partie des fondements de toute démocratie : la légitimité de l’adversaire politique.

Une leçon qui est tout aussi urgente aujourd’hui qu’il y a deux cents ans.