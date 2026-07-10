Il ne faut pas uriner à l'intérieur de la piscine, c'est une évidence, ne serait-ce que par égard pour les autres baigneurs. Toutefois, il arrive que certains fassent fi de cette règle d'hygiène élémentaire et se lâchent au milieu du bassin. Mais c'est une très mauvaise idée, car le chlore, qui a pour but de désinfecter l'eau, réagit à la présence d'urine et produit ainsi des substances nocives pour la santé. Explications.

Le chlore sert à désinfecter les piscines publiques, mais attention: le mélange d'urine et de chlore peut s'avérer dangereux.

Le chlore est une substance toxique pour l'être humain, c'est pourquoi il doit être dosé avec parcimonie dans les piscines, pour s'assurer qu'il éradique rapidement les micro-organismes apportés par les baigneurs, mais qu'il reste sans danger pour la santé de ces derniers.

«Le traitement de l’eau est un procédé complexe mais il garantit une eau de baignade de qualité s’il est effectué et contrôlé de façon adéquate», indique l'OFSP. Il existe d'ailleurs un «permis pour l’emploi des désinfectants pour l’eau des piscines publiques», détenu en principe par les maîtres nageurs.

Dans un résumé à l'intention de ses citoyens, l'Etat de Genève précise que Le taux idéal de chlore dans une piscine publique se situe entre 0,2 et 0,4 mg/l, avec une tolérance jusqu’à 0,8 mg/l. Pour ce qui est des piscines privées, un taux de 1mg/l est acceptable.

L'urine et le chlore ne font pas bon ménage

Selon un article du magazine «Planète Santé», des études ont observé qu'en moyenne, environ une demi-tasse d'urine était libérée par chaque nageur lors d'un bain dans une piscine.

Or, des tests scientifiques ont démontré qu'une fois mélangés, l'eau chlorée et l'urine produisaient du chlorure de cyanogène (CNCl) et de la trichloramine (NCl3). «Ces deux substances sont irritantes et nocives pour les poumons et le cœur, voire pour le système nerveux central» dans certains cas de forte exposition, ajoute l'article de nos confrères, relevant encore: «A petite dose, ils peuvent provoquer l'apparition de symptômes désagréables (yeux rouges, toux, irritation de la gorge, nez qui coule, extinction de voix)».

À noter encore que dans les piscine couvertes, c'est la double peine: la libération de CNCI et de NCI3 a aussi un impact négatif sur la qualité de l'air, en plus de celle de l'eau.

Une légende urbaine... utile !

Qui n'a jamais entendu la phrase: «Si tu fais pipi dans la piscine, l'eau va se colorer autour de toi et tout le monde le saura» ? En réalité, un tel dispositif, utilisant un colorant magique, n'existe pas. Il s'agit d'une légende urbaine, véhiculée de génération en génération pour dissuader les enfants de faire leurs besoins dans l'eau. Un mythe éducatif, en somme.

Il n'empêche que l'envie de faire pipi lorsque l'on pique une tête à la piscine est tout à fait naturelle, explique le magazine de l'Unil «Allez savoir!». En effet, la baignade stimule la circulation du sang et le système cardio-vasculaire, ce qui modifie aussi nos sécrétions hormonales. «La production d’hormone antidiurétique et d’aldostérone diminue, ce qui va stimuler le travail des reins qui se mettent à excréter plus d’eau et de sel. D’où cette fréquente envie d’uriner après avoir passé un moment dans l'eau», apprend-on.