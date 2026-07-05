Des archéologues égyptiens ont découvert une série de tombes vieilles de près de 2000 ans sur la côte méditerranéenne, ainsi que les vestiges d'une ville de l'époque byzantine dans le désert occidental, a annoncé samedi le ministère du Tourisme et des Antiquités.

Sur cette photo fournie samedi 4 juillet 2026 par le ministère du Tourisme et des Antiquités, on peut voir certaines des sept tombes en calcaire à ciel ouvert découvertes sur le site archéologique de Marina el-Alamein, à l'ouest de la ville méditerranéenne d'Alexandrie, en Égypte. (Ministère du Tourisme et des Antiquités via AP)

A Marina El-Alamein, à environ 100 kilomètres à l'ouest d'Alexandrie, des fouilles récentes ont mis au jour 18 tombes gréco-romaines, selon un communiqué du ministère. Plusieurs chambres funéraires ont été découvertes avec leurs dalles de pierre de fermeture encore en place, tandis qu'un sarcophage en granit d'environ 2,5 mètres a été trouvé avec son couvercle intact, ce qui suggère que les sépultures sont restées scellées pendant près de deux millénaires.

À l'intérieur des tombes, les archéologues ont trouvé des restes humains et des poteries, des amphores et d'autres objets funéraires. Parmi les découvertes les plus remarquables figurent 24 objets en or placés dans la bouche de plusieurs individus, une pratique funéraire associée à des croyances concernant l'au-delà.

Le site serait celui de l'ancienne ville de Leukaspis, un port méditerranéen qui a prospéré entre les périodes hellénistique et byzantine.

Cette dernière découverte porte à 44 le nombre total de tombes connues à Marina El-Alamein depuis l'identification du site en 1986 lors de travaux de construction, a précisé le ministère.

Par ailleurs, dans l'oasis de Dakhla, dans le désert occidental égyptien, les archéologues ont mis au jour les vestiges d'un village de l'époque byzantine à Aïn al-Sabil, datant environ du IVe siècle après J.-C., a indiqué le ministère vendredi. Cette ville, construite en briques de terre crue, présente un réseau de rues organisé, des places publiques, des bâtiments résidentiels, une église de type basilique et des ouvrages défensifs, témoignant de l'existence d'une communauté urbaine organisée au coeur du désert.

L'Égypte cherche à accroître ses revenus touristiques, et les découvertes archéologiques de premier plan sont fréquemment mises en avant pour valoriser le patrimoine culturel du pays et attirer les visiteurs internationaux.

Le tourisme est une source essentielle de devises étrangères, aux côtés des revenus du canal de Suez et des transferts de fonds des Égyptiens travaillant à l'étranger.