Pourquoi certaines personnes deviennent-elles des escrocs ? Selon Elmar Habermeyer, expert médico-légal zurichois, il n'y a pas de réponse simple à cette question. Dans cet entretien, il explique pourquoi la plupart des auteurs de ces délits sont en bonne santé mentale, comment les limites de leurs inhibitions évoluent et pourquoi beaucoup d'entre eux ne cessent d'étendre la portée de leurs agissements.

Elmar Habermeyer, directeur de la Puk, explique ce qui se cache derrière ces escrocs.

«L'appétit vient en mangeant» Du petit délit à la grosse escroquerie – Un expert explique pourquoi nous trichons

Mercredi dernier, un homme comparaissait devant le tribunal de district de Zurich, accusé d'avoir escroqué environ 3,2 millions de francs à une entreprise zurichoise.

Mais pourquoi une personne devient-elle un escroc ou un imposteur ? Qu'il s'agisse d'une escroquerie de plusieurs millions au détriment d'une entreprise ou de petits détournements de fonds sur son lieu de travail, les motivations des fraudeurs sont multiples. «Il n’y a pas de motif unique», explique le professeur Elmar Habermeyer, directeur du service de psychiatrie et psychothérapie légales à la clinique psychiatrique universitaire de Zurich. Au cours de cet entretien, il explique pourquoi les gens trichent et pourquoi le seuil d’inhibition peut évoluer avec le temps.

Ceux qui commettent des fraudes le font pour diverses raisons. Certains cherchent à s'enrichir, d'autres ont le sentiment d'avoir été lésés dans leur vie professionnelle et voudraient «récupérer ce qui leur revient». D'autres encore souffriraient du syndrome de l'imposteur et chercheraient à renforcer leur estime de soi grâce à l'argent ou au luxe. Souvent, plusieurs motivations se superposent.

«Ce sont justement les personnes dont l'estime de soi est fragile qui peuvent tenter de la compenser par la consommation, l'argent ou la richesse», explique Habermeyer. Cela n'explique toutefois qu'un contexte possible et ne justifie pas automatiquement un acte criminel.

Pas de maladie mentale, mais des traits de personnalité

Habermeyer ne voit pas de lien direct entre la fraude et les troubles psychiques graves. C'est pourquoi, souvent, les fraudeurs ne font pas l'objet d'une expertise psychiatrique, mais sont jugés dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire. «Dans la plupart des cas, c'est au système judiciaire qu'il revient d'évaluer l'affaire et de prononcer une peine juste en conséquence», explique Habermeyer.

Clinique universitaire de psychiatrie de Zurich Le Dr Elmar Habermeyer est directeur du service de psychiatrie légale et de psychothérapie à la clinique psychiatrique universitaire de Zurich. Auparavant, il a notamment occupé les fonctions de directeur adjoint de clinique à l'université de Rostock et de médecin-chef à l'hôpital universitaire d'Aix-la-Chapelle.

Il existerait toutefois des traits de personnalité susceptibles de favoriser un comportement frauduleux. On observe notamment chez les imposteurs des traits narcissiques ou histrioniques (ndlr: quête perpétuelle d'attention) plus fréquents. Ces personnes sont souvent très soucieuses de l’image qu’elles renvoient, peuvent se montrer charmantes et influencer les autres de manière ciblée. «Mais cela ne constitue qu’une piste d’explication», souligne Habermeyer. Cela ne conduit pas nécessairement une personne à commettre une fraude.

Une grande intelligence n'est pas une condition préalable

Habermeyer estime qu'il est faux de penser que les escrocs doivent nécessairement être particulièrement intelligents. «Parfois, ils sont intelligents, mais parfois non», dit-il. Il a même connu des cas où des personnes dont l'intelligence était inférieure à la moyenne avaient réussi à commettre des escroqueries.

Parfois, c'est justement un comportement simple qui peut empêcher l'entourage de se méfier. «On a tendance à sous-estimer son interlocuteur et c'est pour cela qu'on tombe dans le piège», explique Habermeyer. Une grande intelligence ne serait donc «en aucun cas un indicateur» d'un comportement frauduleux.

Le succès donne confiance

Souvent, ce n'est pas la première fraude qui est déterminante, mais l'absence de conséquences. Selon Habermeyer, une personne qui parvient à détourner de l'argent pendant une longue période sans se faire prendre perd peu à peu ses scrupules.

«Les succès à court terme ont un effet extrêmement stabilisateur sur le comportement», explique Habermeyer. Cela signifie que ces succès incitent les personnes à persévérer. La première étape constitue souvent encore un obstacle. Avec le temps, cependant, ce comportement devient une habitude et n'est pratiquement plus remis en question. «Ça marche, tout simplement», conclut M. Habermeyer.

«La culpabilité s'estompe avec le temps» Elmar Habermeyer Directeur du service de psychiatrie et de psychothérapie médico-légales

À cela s'ajoute le fait que le risque d'être découvert semble diminuer à chaque escroquerie réussie. «Des gains rapides pour un risque relativement faible: c'est toujours une combinaison problématique», explique l'expert en criminalistique.

Selon Habermeyer, de nombreux auteurs de fraudes ne commenceraient pas par des montants importants. Parfois, la personne qui se laisse entraîner à la fraude se trouve au départ dans une situation financière difficile. Mais une fois que la première fraude est passée inaperçue, la tentation grandit.

«L'appétit vient en mangeant», dit Habermeyer. Beaucoup se promettent au départ de rembourser cet argent plus tard. Mais comme rien ne se passe, ils continuent sans cesse. «En même temps, la culpabilité s'estompe avec le temps. Le risque d'être découvert semble de plus en plus faible».

Finalement, ce comportement finit par s'intégrer au quotidien. «Beaucoup sont assez surpris lorsque leurs actes finissent par être découverts», explique Habermeyer.

Le hasard joue un rôle important

Le médecin légiste constate dans de nombreux cas un mécanisme bien connu: «L'occasion fait le larron». Lorsque des personnes ont accès à de l'argent ou à des biens et qu'elles ont la possibilité de les détourner sans se faire remarquer, cela peut favoriser la tentation.

Beaucoup d'auteurs de ces actes ne se considèrent d'ailleurs pas du tout comme des criminels. «Ils n'ont pas une mentalité de hors-la-loi», explique Habermeyer. Ils se corrompent plutôt progressivement. Ils s'habituent à disposer de cet argent supplémentaire et continuent sans cesse.

La plupart des escrocs passent inaperçus

D'après l'expérience du médecin légiste, les fraudeurs sont «la plupart du temps en aussi bonne santé que vous et moi». C'est pourquoi leur prise en charge relève avant tout de la justice et non de la psychiatrie. Beaucoup changeraient de comportement après une condamnation ou n'auraient tout simplement plus l'occasion de commettre d'autres infractions.

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L'image de l'escroc de génie ne correspond souvent pas à la réalité. Certes, de tels cas existent, mais ils constituent plutôt l'exception. «La plupart des délits de fraude sont relativement banals», explique Habermeyer. Il s’agit souvent simplement de s’approprier de l’argent ou de pallier des difficultés financières par des moyens illégaux. Des films comme «Arrête-moi si tu peux» ne reflètent donc qu’une petite partie de la réalité.