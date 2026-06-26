Des braquages aux couloirs feutrés des Archives: dernier condamné à mort de France sauvé de la guillotine par une grâce présidentielle de François Mitterrand en mai 1981, Philippe Maurice s'est jeté à corps perdu dans les études avant de devenir un historien médiéviste réputé.

Philippe Maurice, criminel et universitaire français, connu pour avoir été condamné à la guillotine pour meurtre en 1980, puis gracié par le président français François Mitterrand en 1981, pose lors d'une séance photo à Paris le 19 juin 2026. (Photo de Joël Saget / AFP)

«On porte ses valises toute sa vie» L'incroyable parcours du dernier condamné à mort de France, sauvé de la guillotine







Le 26 septembre 1979, Philippe Maurice est en fuite. Le jeune homme de 24 ans, condamné pour recels de vols et escroqueries, a profité d'une permission de sortie pour s'évader de sa maison d'arrêt.

Avec son ami d'enfance Serge Attuil, il enchaîne les braquages en région parisienne, mais le dernier tourne mal. Un vigile qui les surprend en train de voler une voiture est tué.

«En cavale, il faut vivre», explique aujourd'hui à l'AFP Philippe Maurice. Après avoir longtemps fui les médias, il raconte son histoire, à quelques jours du Congrès mondial contre la peine de mort, organisé à Paris par l'ONG Ensemble contre la peine de mort.

A 70 ans, cheveux bouclés grisonnants, sourire espiègle, celui qui fut surnommé «jolie frimousse» durant son procès concède «une suite de mauvais choix qui (l)'ont mené au sens propre, à une impasse».

L'impasse, c'est celle de la rue Monge où deux mois plus tard, le 7 décembre, les deux complices, pris en chasse par une patrouille, se retrouvent coincés. Une fusillade éclate. Attuil tue un policier, Maurice un autre. Son ami est abattu, un troisième policier blessé.

Forte tête

Fils d'une comptable qui fait des ménages et d'un policier divorcés, Philippe Maurice grandit dans une cité populaire de banlieue parisienne. Il attribue sa plongée dans la délinquance à un premier passage en prison - pour avoir aidé son frère aîné à s'évader - où les matons l'ont «frappé et humilié».

Il y retourne donc comme forte tête, révolté, maté en quartier de haute sécurité. «La justice frappe sans compassion, sans égard, ces gosses des banlieues, tout en ménageant les grands bourgeois», théorise-t-il dans un livre autobiographique, «De la haine à la vie».

Philippe Maurice est condamné à la peine capitale le 28 octobre 1980. «L'absence d'avenir est impossible à supporter», écrit-il dans son journal. Février 1981, il tente une évasion avec une arme remise par une jeune avocate. Mais son gardien est plus rapide que lui.

Entretemps, son pourvoi en cassation est rejeté. «Persuadé» qu'il sera exécuté, il réfléchit comment à l'aube de sa mort, il arrachera «le nez ou une oreille» à un magistrat.

Un tournant politique va tout changer. Le candidat socialiste à la présidentielle a fait de l'abolition de la peine de mort un engagement de campagne. Pari risqué: une grande majorité de Français y est alors favorable.

Au lendemain de l'élection de Mitterrand, le 10 mai 1981, Robert Badinter lui rend visite. L'abolition est imminente: il sera gracié, lui promet l'avocat, futur garde des Sceaux. Quinze jours plus tard, sa peine est commuée en réclusion criminelle à perpétuité. Philippe Maurice devient un symbole.

«Maître de sa vie»

M. Badinter expliquera ensuite l'avoir prévenu: «S'il retombait dans les errements passés, ce serait un préjudice terrible» à la cause abolitionniste. «Il était redevenu maître de sa vie», dira celui qui lui apportait des cigares en prison. Il avait désormais «la possibilité de faire un choix de vie jusque dans la prison».

Alors, «pour ne pas devenir fou», le jeune homme se lance dans les études à distance. Il décroche une maîtrise d'histoire. En 1995, c'est la consécration. Le doctorat. Une thèse de plus de mille pages sur «La famille en Gévaudan au XVe siècle», avec les félicitations du jury.

Après 23 ans derrière les barreaux, Philippe Maurice, rendu à la liberté en 2000, deviendra père d'une petite fille, enseignant, chargé de recherche au CNRS et à l'EHESS.

Un modèle de réinsertion, mais pas de «rédemption», insiste cet athée revendiqué. «Les choses que l'on fait ne disparaissent pas. On porte ses valises toute sa vie». Maurice le sait: «Je resterai avant tout le +dernier condamné à mort+ de la République».

cl/sva/mr