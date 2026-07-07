Chez les mammifères, la disposition des poils, qui se décide lors du développement embryonnaire, est aussi une affaire de signaux chimiques. Une équipe de scientifiques de l'Université de Genève (UNIGE) a utilisé cette méthode pour reproduire les dynamiques de formation des follicules pileux chez deux espèces de souris.

Les poils, comme les plumes ou la plupart des écailles, se développent à partir de structures embryonnaires appelées placodes, rappelle l'UNIGE (image prétexte)-

Étude de l'UNIGE La formation des poils des mammifères obéit à la chimie

Les poils, comme les plumes ou la plupart des écailles, se développent à partir de structures embryonnaires appelées placodes, rappelle l'UNIGE mardi dans un communiqué. Mais les biologistes s'interrogent depuis longtemps sur la manière dont ces placodes s'organisent les unes par rapport aux autres pour former des motifs.

Une équipe codirigée par Athanasia Tzika et le professeur Michel Milinkovitch a exploré l'hypothèse de la chimiotaxie. Cette propriété permet aux cellules de se déplacer en réponse à un gradient de molécules chimiques. Elle est par exemple responsable de la migration des globules blancs vers les foyers inflammatoires.

Les scientifiques ont pris cette méthode pour simuler la croissance de la peau embryonnaire et la formation progressive des placodes. L'équipe de recherche a ensuite testé avec succès son modèle sur deux espèces de souris, dont une, la souris épineuse, présente un pelage avec un arrangement régulier des follicules pileux.

Une étude menée au @LANEVOL de l’UNIGE révèle un mécanisme fondamental à l’origine de la disposition des poils chez les mammifères. https://t.co/dhbtow2TRz pic.twitter.com/4e5Lq0R3V9 — Université de Genève (@UNIGEnews) July 7, 2026

«Nos travaux suggèrent que de simples interactions cellulaires peuvent générer une grande diversité d'architectures tissulaires au cours de l'évolution», souligne Athanasia Tzika, citée dans le communiqué. Les différences entre espèces résultent de variations dans les interactions entre les cellules et les signaux chimiques.

Cette étude du département de génétique et d'évolution de l'UNIGE a fait l'objet d'un article dans la revue spécialisée PNAS.