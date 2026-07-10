A partir de dimanche, la légendaire forteresse du Gothard se transforme en station de recherche lunaire: dix futurs astronautes issus du Space Center de l'EPFL – dont un de Zurich et un de Lausanne – simuleront pendant deux semaines la vie dans une base lunaire.

Le réseau de galeries de la légendaire forteresse du Gothard accueille une nouvelle fois un exercice spatial à rayonnement international (archives).

Le réseau de galeries du Sasso San Gottardo accueillera dès dimanche pour la 5e fois un exercice spectaculaire à rayonnement international: dix étudiants passeront deux semaines en isolement total dans une base lunaire simulée. Ce projet lancé en 2019 à l’EPFL est la première mission spatiale analogique au monde entièrement organisée par des étudiants.

Le choix du site n’est pas le fruit du hasard, précisent les organisateurs. Le réseau souterrain de galeries de l’ancienne forteresse du Gothard, long de plusieurs kilomètres, offre des conditions similaires à celles des futures bases lunaires.

Deux étudiants suisses

Au cours de leur séjour de deux semaines, les participants mèneront des recherches sur des projets de leurs universités respectives dans tous les domaines des sciences spatiales ainsi que des activités dans les galeries et en plein air la nuit, précise le communiqué. Parmi les dix astronautes d'Asclepios VI figurent deux étudiants suisses, tous deux en génie mécanique.

Le coup d’envoi officiel de la mission aura lieu dimanche au Sasso San Gottardo et sera ouvert au public. Les personnes intéressées pourront, après la cérémonie d’ouverture à 11h00, découvrir de près la base et le centre de contrôle de la mission.

Deux visites de la forteresse historique sont ensuite proposées: une visite guidée classique (45 à 60 minutes) à travers les cavernes et les expositions du Sasso San Gottardo ou une visite guidée plus exigeante (90 minutes) dans les galeries souterraines plus profondes. Les visites sont proposées en français, allemand, italien et anglais.