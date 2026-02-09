Après plus de 100 ans, le musée alpin suisse ALPS restituera lundi à la commune de Baltschieder (VS) une statue d'un saint de style gothique tardif. L'objet, récupéré ce matin dans un entrepôt à Zollikofen (BE), sera transporté en hélicoptère dans le Haut-Valais.

La chapelle de Hobizzu dans la vallée de Baltschied: à l'avenir, la statue du saint pourra à nouveau être admirée à son emplacement d'origine.

Le retour de la statue sera ensuite célébré lors d'une réception officielle. Dans l'après-midi, la sculpture, datant du XVe ou du XVIe siècle, sera transportée vers son emplacement d'origine, une chapelle située dans la vallée de Baltschieder. Elle y sera à nouveau accessible au public.

Après la reconstruction de cette chapelle, la statue avait rejoint la collection du musée grâce à l'alpiniste Paul Montandon, co-fondateur du Musée alpin. L’ALPS a désormais accédé à la demande de la commune qui souhaitait sa restitution.

Pour le musée, cette rétrocession est un exemple de l’évolution de la gestion des biens culturels. Alors qu’autrefois beaucoup d'objets finissaient dans les musées des centres urbains, leur origine régionale est aujourd’hui davantage prise en compte.